Horeca gaat vier weken dicht, avondklok in heel het land

Het Overlegcomité, waarin de belangrijkste federale en regionale ministers zetelen, is het eens geraakt over een reeks drastische verstrengingen van de coronaregels. Het meest in het oog springen de sluiting van de cafés en restaurants gedurende vier weken en de invoering van een avondklok tussen middernacht en vijf uur 's ochtends. Beide maatregelen gaan in vanaf maandag.