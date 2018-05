Huisartsen: 'Te weinig geld voor wachtposten'

Vlaamse huisartsen klagen aan dat de subsidies voor huisartsenwachtposten te krap zijn.

Een aantal huisartsen trekt woensdag in de De Morgen aan de alarmbel over de ontoereikende financiering van huisartsenwachtpost, waar huisartsen in het weekend overdag en soms ook 's nachts ter beschikking staan.

Maar de wachtpost Oost-Brabant, een van de grootste van het land, komt niet rond. De wachtpost draait op subsidies die de federale overheidsinstelling RIZIV voorziet voor 100.000 inwoners en 100 artsen, maar werkt vandaag met 300 artsen voor 210.000 inwoners. Het gevolg is een jaarlijks tekort van zo'n 60.000 à 70.000 euro.

'We dragen zelf een zeer groot deel bij aan onder meer de informaticaprogramma's, de huur van het gebouw en de coördinatie van onze post', zegt verantwoordelijke Thierry Op De Beeck. Huisartsen leggen daarom zelf 400 euro lidgeld per jaar bij, en dat bedrag verhoogt mogelijk tot 600 euro. 'Alleen zo kunnen we de tekorten opvangen', zegt Op De Beeck.

Volgens Stefan Teughels van de vzw Wachtposten Vlaanderen overwegen de wachtposten acties als er niet snel een aangepaste standaardisering volgt. Aan welke acties de vzw denkt, is niet duidelijk. 'Staken doen we het liever niet, want dan zetten we onze patiënten in de kou.'

Nacht

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van 'de bezorgdheden van enkele wachtposten'. Ze verwacht in de loop van volgend jaar een nieuwe model van financiering.

Vorig jaar bleek nog dat de wachtposten 's nachts amper volk trekken. Een aanzienlijk deel van de posten ziet gemiddeld minder dan twee patiënten per nacht, bleek uit een audit De Block bestelde. De minister werkt daarom aan een plan om de posten efficiënter te laten werken.