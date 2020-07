Huisartsen willen 'code oranje' weg

Maandag stond op de reiswebsite van de FOD Buitenlandse Zaken dat reizigers uit oranje zones 'extra waakzaam' moeten zijn op het verschijnen van symptomen. Dinsdag was dat veranderd en stond er dat reizigers uit een oranje zone worden gevraagd een test en een quarantaine te ondergaan. Er wordt gerekend op de burgerzin van de reizigers om bij terugkeer naar de huisarts te gaan voor een test.

Heeft er iemand eigenlijk nog een idee wat men aan het doen is?

Die huisartsen zijn niet tevreden met de onduidelijkheid over het advies. Voor Domus Medica geldt de code oranje niet. 'Ofwel moeten alle burgers die terugkomen uit een bepaald gebied een coronatest krijgen en veertien dagen in quarantaine gaan, ofwel niemand', vindt men bij Domus Medica.

De huisartsen vinden dat er op die manier niet verder gewerkt kan worden. 'Alle pedalen kwijt', luidt het in een mededeling. 'Heeft er iemand eigenlijk nog een idee wat men aan het doen is? (…) Huisartsen kunnen zo niet verder werken. Wil er eindelijk iemand het roer in handen nemen en ons tenminste door de tweede golf proberen te leiden?'