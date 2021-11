Huiszoekingen bij defensie in onderzoek naar extreemrechts

De federale politie heeft in drie legerkazernes en acht privéwoningen huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar extreemrechtse militairen. Dat is een uitloper van de zaak-Jurgen Conings.

Verschillende media melden woensdagochtend dat de federale gerechtelijke politie is binnengevallen in drie kazernes en op privéadressen, onder andere van militairen. Dat gebeurde in samenwerking met defensie, bevestigt het federaal parket.

De speurders vielen binnen in drie militaire kazernes: Heverlee, Sint-Truiden en Florennes. Het federaal parket geeft later vandaag meer informatie. Er zijn geen arrestaties gemeld.