IMF verlaagt vooruitzichten Belgische groei

Het Internationaal Monetair Fonds toont zich in haar economische prognoses niet alleen pessimistischer voor de hele wereldeconomie , maar ook voor België.

Waar de internationale organisatie in haar laatste grote doorlichting in april er nog van uitging dat de Belgische economie dit jaar met 1,9 procent zou groeien en volgend jaar met 1,7 procent, heeft ze in haar nieuwe vooruitzichten beide prognoses verlaagd naar 1,5 procent.