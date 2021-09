Iedereen kan met vervroegd pensioen na 42 jaar

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) legt haar hervormingsplannen op tafel. Wie een loopbaan van 42 jaar heeft, moet al op zijn 60ste met vervroegd pensioen kunnen. En voor elke werkdag boven op die 42 jaar komt er 2 euro pensioenbonus bij.

Met die correcties op het beleid van de vorige regering wil bevoegd minister Karine Lalieux (PS) het vertrouwen in de pensioenen herstellen en mensen langer aan het werk houden. Opvallend: het gunstregime voor ambtenaren blijft overeind. Ook aan het fiscaal voordeel op het aanvullend pensioen raakt ze niet.

Welke richting gaat het uit met het pensioenbeleid in ons land? Op basis van het regeerakkoord dat de Vivaldi-coalitie vorig jaar sloot, was dat niet helemaal duidelijk. De socialisten sleepten wel de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro in de wacht en de liberalen dat van de zelfstandigen, maar voor meer zicht op concrete maatregelen om mensen langer aan de slag te houden en dus de betaalbaarheid te garanderen, bleef het wachten op de plannen van minister van Pensioenen Lalieux. Die zijn nu klaar, zegt het PS-kopstuk in een interview met De Tijd. En het mag duidelijk zijn: de klemtonen liggen elders dan onder de regering-Michel.

Zware beroepen

Iedereen die 42 jaar gewerkt heeft, zal tussen 60 en 67 jaar met pensioen kunnen. Daarmee zetten we de ongelijke behandeling recht van mensen die sinds hun 18de werken en vaak zware jobs hebben. Karine Lalieux Minister van Pensioenen (PS)

Vooreerst wordt de loopbaanduur nog het enige criterium voor vervroegd pensioen. ‘Iedereen die 42 jaar gewerkt heeft, zal tussen 60 en 67 jaar met pensioen kunnen. Daarmee zetten we de ongelijke behandeling recht van mensen die sinds hun 18de werken en vaak zware jobs hebben’, aldus Lalieux.

Dat zit zo: vandaag kunnen werknemers na 42 jaar vervroegd pensioen nemen als ze 63 zijn. Wie toch al op zijn 60ste wil stoppen, moet 44 jaar gewerkt hebben. Dat betekent in theorie dat iemand die al op 18 aan de slag ging, langer moet werken om vervroegd te kunnen afzwaaien. Door de bijsturing kunnen per jaar 6.000 mensen sneller met vervroegd pensioen. Het is volgens Lalieux een deel van de oplossing voor de gordiaanse knoop rond de zware beroepen.

Lalieux koppelt daar twee maatregelen aan die mensen moeten stimuleren om toch een volledige loopbaan van 45 jaar te presteren: het deeltijds pensioen en een pensioenbonus van 2 euro bruto per gewerkte dag - op jaarbasis - boven op die 42 loopbaanjaren. Concreet betekent dat dat iemand die 45 jaar werkt zijn wettelijk pensioen met 100 euro bruto per maand ziet toenemen.

Voor het minimumpensioen, bedoeld voor mensen met zeer korte carrières, kiest Lalieux voor een zeer soepele instapregeling. Wie op een carrière van 30 jaar aan slechts 10 effectief gewerkte jaren komt, krijgt toegang. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert stelde eerder nog 20 jaar voor, maar volgens Lalieux worden vrouwen dan afgestraft. Voor de berekening van die 10 jaar wil Lalieux zelfs tweederdearbeid als een voltijdse baan erkennen.

Wie op een carrière van 30 jaar aan slechts 10 effectief gewerkte jaren komt, krijgt toegang tot het minimumpensioen.

Fiscaal voordeel

De sociale partners moeten zich buigen over een veralgemening van het aanvullend pensioen voor alle werknemers. De vrees voor een aanslag op het fiscaal voordeel blijkt niet terecht. ‘Ik blijf vinden dat het huidige regime de hogere lonen bevoordeelt en dus onrechtvaardig is, maar ik respecteer de fiscale standstill tot 2023 die de sociale partners hebben afgesproken’, zegt Lalieux. ‘Wat ik wel vraag, is dat de excessen eruit gaan en de heersende regels gerespecteerd worden.’ Het gaat meer bepaald over het toezicht op de 80 procentgrens en de inning van de bestaande solidariteitsbijdrage op de grootste aanvullende pensioenen.

Ik vind het ambtenarenpensioen het meest waardige. In plaats van de ambtenaren aan te vallen, moeten we ons de vraag stellen of alle werknemers geen recht hebben op een waardig pensioen. Karine Lalieux Minister van Pensioenen (PS)

Volgens Lalieux zijn haar plannen budgetneutraal en voorzichtig berekend, maar voor de financiering gaat ze wel volledig uit van het optrekken van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent tegen 2030. Dat kan dus tegenvallen als die ambitie niet wordt gehaald.

Nog opvallend: aan het gunstige regime waardoor statutaire ambtenaren sneller kunnen afzwaaien en ook een beter pensioen opbouwen, raakt ze niet. ‘Daarover staat niks in het regeerakkoord. Ik vind het ambtenarenpensioen het meest waardige. In plaats van de ambtenaren aan te vallen, moeten we ons de vraag stellen of alle werknemers geen recht hebben op een waardig pensioen.’