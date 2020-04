Iedereen trekt zijn handen af van Wilmès II

Eerder dan de kiem voor een echte coalitie is de regering-Wilmès een besmettingshaard van antipolitiek geworden waar je beter ver van wegblijft. Bijna alle partijen laten de volmachten varen. Voor de PS mag Wilmès zelfs in juni al afzwaaien.

Herinnert u zich de ‘nationale eenheid’ die gepropageerd werd om de coronacrisis te lijf te gaan? Wel, voor zover die er ooit was, is het ermee afgelopen. Als zelfs de groenen - die in de noodregering hét lanceerplatform voor Vivaldi zagen - het niet meer nuttig achten de volmachten na 27 juni nog eens drie maanden te verlengen, weet je het wel.

Eerder kondigden ook de N-VA en de sp.a dat al aan, en finaal volgde de PS. Alleen als het virus weer in alle kracht zou opduiken, wil PS-voorzitrer Paul Magnette er nog eens drie maanden bijdoen. In het andere geval vindt de PS het zelfs logisch dat premier Sophie Wilmès (MR) al op 27 juni het vertrouwen aan het parlement vraagt. Dat zou betekenen dat de minderheidsregering al voor de zomer opnieuw in lopende zaken gaat, terwijl ze initieel het vertrouwen kreeg om tot september te regeren.

Er staat geen nieuwe regering in de steigers. Laat ons dus in het parlement de krachten bundelen voor een solidaire lente. Kristof Calvo Groen

Op zich is de volmachtendiscussie symbolisch. De regering heeft ze maar weinig gebruikt omdat nogal wat ministers oor hadden naar de democratische bezwaren. Het parlement vond ook al snel zijn draai via onlinevergaderingen. Maar alle betrokkenen hadden ook al snel hun buik vol van de zaterdagse 'superkernen' van tien partijvoorzitters, waar veel gepalaverd werd, maar niks beslist. Dat ook de regeringspartijen CD&V en Open VLD niet meer per se vasthouden aan de volmachten, bewijst het geringe belang. Voor CD&V-voorzitter Joachim Coens is het belangrijker tegen oktober een volwaardige regering te hebben. Voor Open VLD-vicepremier Alexander De Croo is een verlenging alleen noodzakelijk als de besmettingscurve de verkeerde kant uitgaat. ‘Maar we hebben dan wel een alternatief nodig: een regering die de relance aanvat in een geest van samenwerking. Voor de saga van voor de coronacrisis is er geen ruimte.’

Communicatiefouten

Toch is er meer aan de hand: de minderheidsregering draait gewoon niet goed. De formule was van in het begin al tegennatuurlijk. Maar het had misschien iets kunnen worden als een gesmeerde aanpak van de coronacrisis de onderlinge spanningen en vetes had kunnen wegmasseren. Quod non. Nadat Magnette tot het besef was gekomen dat de PS gedegradeerd was tot een applausmachine voor het leger derderangsministers van de MR, ging zijn partij vol in de oppositiemodus tegen Maggie De Block (Open VLD). Groen en Ecolo stelden zich lang constructief op, maar knappen nu ook af op het gebrek aan sociaal perspectief in het exitplan van de veiligheidsraad.

En ook tussen de drie regeringspartijen lopen de spanningen op. De mondmaskersaga blijft aanslepen. Er zijn nog altijd te weinig tests. De corona-app is in de soep gedraaid en er zijn de communicatiefouten bij het heropenen van winkels en het toelaten van bezoek aan rusthuizen. Vrijdag volgde het absolute dieptepunt met een bedroevende presentatie van het exitplan om 22 uur ’s avonds, waarvoor premier Wilmès ook door CD&V en Open VLD met kritiek overladen wordt. ‘Lokaal lukt de aanpak van corona vrij goed, maar de federale aanpak straalt zo negatief op ons af dat je er maar beter ver van wegblijft. De politiek maakt een dramatische beurt.'

Lokaal lukt de aanpak van corona goed, maar de federale aanpak straalt zo negatief op ons af, dat je er maar beter ver van wegblijft. Open VLD'er

Maar wat is het alternatief? Deze zomer of in september nieuwe verkiezingen uitschrijven? Voor zover dat voor corona een optie was, lijkt dat nu helemaal waanzin. ‘Naar de kiezer trekken in een economische crisis, daar moet je goed gek voor zijn’, grijnst een ancien. ‘En gaan we dan stemmen met mondmaskers op of niet?’

Ideologische kloof

Dat brengt ons terug bij de patstelling waarin we van 26 mei tot 15 maart zaten: paars-geel of paars-groen? En bij de bittere realiteit dat ze allebei geen stap dichter zijn gekomen. Gezien de veelvuldige weigeringen van Magnette om met de N-VA in zee te gaan is eigenlijk alleen een Vivaldi-coalitie levensvatbaar. Maar Groen en Ecolo zijn er in geslaagd om in korte tijd werkelijk iedereen op de zenuwen te werken, inclusief de PS. Voor paars-geel liggen de kaarten na het debacle met de noodregering dramatisch. N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt nog altijd op een Vlaams front om de Franstaligen te dwingen, maar daarvoor blijft het wachten op een nieuwe Open VLD-voorzitter. En voor gelijk welke piste blijft er het eeuwige probleem met MR-chef Georges-Louis Bouchez, die zijn zeven minsters liefst tot in de eeuwigheid wil laten zitten. En de MR is de facto incontournabel.