'Ik begrijp de N-VA niet'

'Als we dertig procent halen, zijn we in Vlaanderen incontournabel en is het ook moeilijk om federaal zonder ons te regeren', zegt Jan Jambon, de kandidaat-premier van de N-VA, zaterdag in De Tijd. Als dat tot onbestuurbaarheid leidt, is dat maar zo. 'Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak. Uit onbestuurbaarheid kunnen creatieve of gedurfde oplossingen komen. We zijn daar niet zo ver vanaf. In 2010 blokkeerde de regeringsvorming op het communautaire. Met een Franstalige ruk naar extreemlinks kan ik me zelfs voorstellen dat we na de verkiezingen geen akkoord meer kunnen sluiten over het sociaal-economische. Dan is confederalisme de logische uitweg', meent de kandidaat-premier.