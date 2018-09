‘Ik geef iedereen een hand, ook als er duizend mensen zijn'

Hoewel het de sp.a niet voor de wind gaat, krijgt Steve Vandenberghe als burgemeester van Bredene de steun van de helft van de inwoners. Zijn recept? ‘Ik ga naar alle begrafenissen en gouden bruiloften, en sluit alle huwelijken.’

‘Meneer de burgemeester, het is 10.25 uur en we wachten nog altijd op de bruid.’ Paniek in het gemeentehuis van Bredene. In principe had Steve Vandenberghe (47) het huwelijk al om 10 uur moeten bezegelen. ‘Ze heeft zich bedacht zeker’, fluistert hij tegen zijn medewerkster. Vijf minuten later stormt de bruid alsnog binnen. Een scheldtirade van de schoonfamilie is haar deel. ‘We gaan even chillen. We zijn hier tenslotte voor een huwelijk’, probeert Vandenberghe de gemoederen te bedaren.

Het leven zoals het is in Bredene, een kustgemeente met 17.500 inwoners waar de sp.a al jaren de absolute meerderheid heeft. Het is een unicum voor de Vlaamse socialisten, die al een tijdje in de hoek staan waar de klappen vallen. De populaire burgemeester Steve Vandenberghe is er al negen jaar aan de macht. Voordien was hij directeur van een school in Bredene. Maar de deur van het onderwijs heeft hij definitief achter zich dichtgetrokken. De politieke microbe heeft hem te pakken. Hij wil zijn werk als burgemeester ook na de verkiezingen van 14 oktober voortzetten en zet alles op alles.

Nog voor de verlate huwelijksceremonie zijn al drie inwoners zijn kantoor binnengekomen om hun hart te luchten of hun beklag te doen. ‘De Bredenaars moeten geen afspraak maken. Mijn deur staat altijd open. Als de kinderen die hier beneden op het pleintje voetballen vinden dat hun doeltjes nieuwe netten nodig hebben, mogen ze me dat gewoon komen vragen.’

Elke vraag krijgt een code, die de burgemeester bijhoudt op zijn iPad. ‘Mijn medewerkers zorgen ervoor dat iedereen antwoord krijgt, ook al is het negatief.’ Maar niet iedereen stelt vragen. ‘Sommigen komen ook gewoon hun hart luchten. Ik voel me vaak meer psycholoog dan burgemeester.’

Vandenberghe maakt er een zaak van alle vragen via mail, Messenger, WhatsApp, Facebook en zijn persoonlijke pagina te beantwoorden. ‘Ik ben 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar, ook als ik op reis ben. Als er kritiek is, wil ik altijd weten waarom.’ Voorts gaat hij naar alle begrafenissen en gouden huwelijken van Bredenaars, en sluit hij alle huwelijken. ‘Het is een opoffering van zes jaar, maar mensen hechten daar veel belang aan.’

Elementaire beleefdheid

De always-on-aanpak heeft ook een keerzijde. Vorig jaar moest Vandenberghe afhaken met een burn-out. ‘Ik was compleet uitgeput. Sindsdien probeer ik anders te leven. Ik sport vier keer per week en probeer genoeg nachtrust te nemen.’

Maar een rustiger leven houdt de burgemeester er niet op na. Als we hem op een zaterdag om 10 uur ontmoeten, heeft hij er al een vergadering met de sp.a-top op zitten. Na het eerste huwelijk volgen er nog twee. Tussendoor ontvangt hij inwoners in zijn kantoor. In de namiddag staan drie buurtfeesten en een prijsuitreiking voor een walvissloepenrace op het programma. ’s Avonds een herdenking in Ieper, een nocturne en het bal van de burgemeester van Veurne. ‘Een dag van 17 uur. En morgen heb ik er een van 12 uur.’

We volgen Vandenberghe naar een van de buurtfeesten, waar hij iedereen de hand schudt en wat met de kinderen dolt. Wie hij kent, krijgt een knuffel. ‘Ook al zijn er duizend mensen, ik geef iedereen een hand. Elementaire beleefdheid. En het kost geen geld.’ Bredenaars die een buurtfeest organiseren, krijgen 250 euro subsidie, legt hij uit. ‘Daarmee kunnen ze een springkasteel, een tent of tafels en stoelen huren. Die feesten zijn een enorm succes.’

In zijn zog heeft Vandenberghe Jef mee. Hij maakt foto’s, en is zijn chauffeur. ‘Zonder hem zou ik dit niet volhouden’, zegt de burgemeester. Al acht jaar voert de Vlaamse belastingambtenaar hem rond. ‘Vrijwillig’, zegt Jef. ‘Onlangs kon ik één keer niet rijden en hij had meteen een ongeval. Hij is met te veel zaken bezig als hij rijdt. Het is veiliger als ik hem overal rondbreng.’

Tussen twee bezoeken door is Vandenberghe constant op zijn smartphone bezig om vragen te beantwoorden en foto’s te posten. ‘Vroeger ging ik ook naar tien activiteiten per dag, maar toen wisten mensen dat niet. Dankzij de sociale media weten de mensen dat ik hard werk.’ Plots grijpt hij zijn telefoon en belt zijn schepen van Openbare Werken. ‘Jacques, weet jij dat die fontein in de Sas-wijk niet meer werkt? Kan je daar eens voor kijken?’

Zijn aanpak loont. Bij de vorige verkiezingen haalde de sp.a 48 procent van de stemmen in Bredene. En de belangrijkste oppositiepartijen Open VLD en N-VA komen noodgedwongen in kartel op tegen Vandenberghe. Een luxepositie? ‘We moeten scherp blijven, want om de zes jaar verandert zowat de helft van onze inwoners. Dat betekent dat de helft van je kiezers is verdwenen en dat je de andere helft opnieuw moet overtuigen.’

Om de nieuwelingen meteen te leren kennen nodigt de burgemeester ze allemaal uit op de koffie om kennis te maken. Later volgt een tweede ontmoeting. Dan krijgen ze mosselen met frieten.

Aan huisbezoeken in de aanloop naar de verkiezingen doet Vandenberghe echter niet. ‘Ik ben er niet van overtuigd dat ze een meerwaarde zijn. Als ik één straat doe, wordt dat doorverteld. En dan zijn de anderen boos omdat ik niet bij hen ben geweest.’

Is zijn werkwijze het recept voor succes? ‘Ik stel vast dat ook mensen met een andere politieke overtuiging op mij stemmen.’ Dat is ook nodig, want zijn partij zit in de hoek waar de klappen vallen. Sp.a-voorzitter John Crombez kwam onlangs onder vuur te liggen toen hij mails gebruikte tegen minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) die achteraf vals bleken. De geloofwaardigheid van de sp.a als oppositiepartij kreeg een fikse tik. ‘John is een goede vriend. Ik was er ziek van. Maar hij is boven water gebleven en daar heb ik gigantisch veel respect voor.’

Volgens Vandenberghe straalt de malaise bij de sp.a niet af op hem en zijn partij in Bredene. ‘In steden als Brugge, Gent en Oostende zal de sp.a daar ongetwijfeld mee geconfronteerd worden. Maar niet in Bredene.’

Tussen enkele evenementen door doet Jef even een middagdutje in zijn auto. Maar veel rust is hem niet gegund. De burgemeester moet naar een volgende activiteit worden gebracht. ‘Uze dag is nog nie voorbie, Jef. Seffes in Ieper ku je nog a tuksje doen.’

Morgen: Nadia Sminate, de burgemeester van Londerzeel

Schermvullende weergave ©rv