'Ik geloof niet in samenleving met stokken en straffen'

In hun Rerum novarumtoespraken hebben christendemocratische toplui van leer getrokken tegen de verrechtsing van de politiek.

In zijn Rerum novarumspeech benadrukte Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), het belang van christelijke waarden en normen. 'Ons zelfbeeld en onze moraal zijn gevormd door het christendom. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtstaat hadden gehad.'

Daarom betreurde hij de ontzuiling van de maatschappij. 'Door radicaal de banden met onze levensbeschouwing door te knippen, zijn we op een gevaarlijk hellend vlak beland. Want wie zijn eigen cultuur niet meer kent, kan niet openstaan voor andere culturen.'

Van Gorp bekritiseert rechtse politici en populisten die de christelijke traditie misbruiken om verdeeldheid te zaaien. 'Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. En wat helemaal vreemd is: politici die zelf niet gelovig zijn, of zich daar in elk geval niet mee profileren, werpen zich plots op als de hoeders van de christelijke erfenis.'

Het christelijke middenveld is de plek bij uitstek om die tendens tegen te gaan, want politiek links ontbreekt het aan visie, volgens Van Gorp. 'Hierop moeten we een antwoord durven te formuleren, in plaats van politici die onze traditie kapen en ermee vandoor gaan.'

Leeflonen

In Gent sprak Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over het belang van verbondenheid en engagement. Samen met de christelijke beweging wil ze zich inzetten voor het sociaal overleg en de welvaartsstaat. 'Want hoewel we in een zeer welvarende regio leven en iedereen de weg naar meer levenskwaliteit wil nemen, zien we dat nog te veel mensen moeten afhaken.'

Crevits haalde impliciet ook uit naar de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die lanceerde vorige week het voorstel om in de leeflonen te snoeien als 'stok achter de deur', om ervoor te zorgen dat anderstaligen hun kinderen naar de kleuterschool sturen.

'Ik geloof niet in een samenleving die bijeengehouden wordt met stokken en met straffen,' zei Crevits. Even later stelde ze dat een leefloon 'een instrument is om kwetsbare mensen te ondersteunen, niet om ze te bestraffen'.

Primaat van de politiek

De voorzitter van beweging.net (het vroegere ACW), Peter Wouters, had het vooral over het belang van samenwerking in de maatschappij om de groeiende onrust en onzekerheid tegen te gaan. 'De goede oplossing ligt niet in minder, maar net in meer samenwerking. En eigenlijk ligt dit veel meer in de aard van de mens.'

Ook Wouters ziet de 'verrechtsing van de maatschappij en politiek' als een kwalijke tendens. Volgens hem staat het systeem van burgerparticipatie onder druk. 'Vanuit rechtse hoek schermt men graag met het ‘primaat van de politiek’: eens je je bolletje op de stembrief hebt gekleurd, heb je voldoende inspraak gehad.'

'Er zijn vele manieren om niet tot de groep van ‘hardwerkende Belgen’ te behoren. Laat ons niet ophouden de gepaste aandacht te geven aan mensen en groepen die vandaag al te snel als 'profiteurs', 'onaangepasten' of 'fraudeurs' worden weggezet,' besloot hij.

Eerder had ACV-voorzitter Marc Leemans al zijn ongenoegen geuit over het 'blauweplekkenbeleid' van de regering.