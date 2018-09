'Ik kan in een halfuurtje de begroting in evenwicht brengen'

Premier Charles Michel pikt de kritiek op zijn begrotingswerk niet, maakt hij duidelijk in een interview met Het Belang van Limburg.

'IK ga een beetje provocatief zijn: een begroting in evenwicht kan ik in een halfuurtje maken. Ik kan beslissen om de sociale uitgaven fors te verminderen en parallel de belastingen maximaal te verhogen. Maar is dat goed of intelligent voor de groei, voor de sociale zekerheid, voor de innovatie, voor de bedrijven? Dat zou een idiote beslissing zijn.'

Uit de economische begroting van het Planbureau kon vorige week worden afgeleid dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 1,16 procent van het bruto binnenlands product of 5,2 miljard euro en volgend jaar op 1,76 procent of 8,2 miljard euro. De Nationale Bank raamde voor de zomer het tekort in 2019 ook op 1,8 procent. Nochtans was de oorspronkelijke bedoeling om de begroting in deze regeerperiode in evenwicht te krijgen.

Michel ziet het evenwel positiever. 'Vier jaar geleden was er een tekort van bijna 3 procent. Vandaag zitten we aan een tekort van 0,5 tot 1 procent volgens de federale overheidsdienst Budget. De interpretaties lopen uiteen, maar elke voorspelling van de FOD Budget zit dichter bij de realiteit dan die van Europa.'