'Ik wil de haat temperen in een toxische discussie'...

'Het eerste wat mijn vader me vroeg was waarom ik in godsnaam de moeilijkste job van de hele regering gepakt had.' Als zoon van een Irakese vluchteling heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de sleutels in handen van de poort waarlangs zijn vader ooit ons land binnenkwam.

Na vuur komt water. Een beetje zoals Joe Biden een comeback maakte als de anti-Trump, zo verschijnt op asiel en migratie de anti-Francken. Zelf wil het jongste regeringslid Sammy Mahdi (32) het verschil maken door rust en eerlijkheid terug te brengen.

'Ik kan elke dag met mijn voorganger in de contramine gaan. Ik doe dat niet. Het is de taak van elke politicus onvrede en frustratie weg te nemen. Joe Biden is verkozen door 80 miljoen Amerikanen, maar hij is ook de president van 74 miljoen Trump-kiezers. Het is mijn job ook de aanhangers van mijn voorganger en zelfs de Vlaams Belang-kiezers proberen te overtuigen. Kijk, ik zou kunnen zeggen: jullie frustraties zijn overdreven. Alleen is de realiteit dat veel mensen vinden dat er geen enkele controle meer is over ongebreidelde massamigratie. Dat is dus een probleem.'

Meer capaciteit in gesloten centra Sammy Mahdi trekt het aantal quarantaineplaatsen in de gesloten centra voor mensen zonder verblijfsrecht op van 46 naar 60. Dat is volgens hem nodig omdat door de gezondheidscrisis slechts 150 van de 294 beschikbare plaatsen benut worden in de gesloten centra. Daar worden mensen zonder verblijfsrecht opgesloten in afwachting van hun repatriëring. 'Er is een flessenhals bij de doorstroming vanuit de quarantaine, waar mensen een week moeten verblijven. Nu we het aantal quarantaineplaatsen optrekken, kunnen we meer mensen opvangen. Ondanks de reisbeperkingen blijven we al het mogelijke doen om mensen terug te sturen die geen recht hebben om op ons grondgebied te verblijven.'

Na vier maanden hangt nog altijd de schaduw van voorganger Theo Francken over Mahdi's schouder. Door de veroordeling van de ex-N-VA'er Melikan Kucam ging de spot weer op de beslissing van Francken om Syrische vluchtelingen met Kucam als tussenpersoon naar ons land te halen. Kucam bleek duizenden euro's per visum gevraagd te hebben.

Rode loper voor mensensmokkel

'Ik betreur vooral dat Theo niet direct heeft toegegeven dat het een vergissing was om zonder grondige controle samen te werken met tussenpersonen. Daardoor is de rode loper uitgerold voor mensensmokkel. Ik denk dat de mensen het appreciëren als een politicus zijn stommiteiten toegeeft.'

Opmerkelijk is wel dat Mahdi vasthoudt aan zijn discretionaire bevoegdheid bij het uitdelen van visa. Dat is de praktijk dat een staatssecretaris zelf beslist wie hij een toegangsticket via een visum geeft. 'Er zijn altijd mensen die zo uitzonderlijk zijn dat ze net buiten de regels vallen. Maar het moet wel transparant gebeuren en na een grondige controle. Van 107 personen die via Kucam naar hier kwamen, weten we gewoon niet waar ze zijn. Dat had ik eens moeten proberen.'

Dat is een subtiele verwijzing naar zijn eigen verhaal. Hij is niet het eerste Belgische regeringslid met migratieroots, maar hij is wel de allereerste minister die het is kind van een vluchteling. Zijn vader vluchtte in de jaren 70 vanuit Irak naar ons land. Zijn moeder is Vlaamse.

Mahdi reageerde scherp op een socialemediapost van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Die gebruikte de term omvolking als commentaar op het cijfer dat een op de drie inwoners in ons land migratieroots heeft.

'Ik word daar zo kwaad over omdat het insinueert dat de politieke leiders de Vlamingen willen vervangen. Hoe gevaarlijk wordt het als mensen echt gaan geloven in het bestaan van een programma waarmee partijen een volk willen vervangen door een ander? Nog los van het feit dat Van Grieken die term leende bij het nazisme. Je kan niet zeggen dat mensen als ik u komen vervangen. Dan plant je zaadjes die kunnen leiden tot een Breivik (de Noorse rechts-extremistische terrorist die in 2011 een bloedbad aanrichtte op een socialistisch jongerenkamp, red.). Dan krijg je mensen die denken dat ze de wapens moeten opnemen.'

Niet alleen het Vlaams Belang stookt vuurtjes rond asiel en migratie. Ook Francken krijgt de kritiek dat hij het debat als staatssecretaris vergiftigde. 'Ik kan kwaad worden als het Vlaams Belang weer eens cijfers verkeerd voorstelt, of als Theo beelden deelt van enkel mannen aan het asielloket. Hij weet dat het daar is als op de Titanic: vrouwen en kinderen worden eerst binnengelaten. Maar ik overtuig niemand door erover te janken. Mijn uitdaging is het terughalen van mensen die extreme Facebook-posts liken.'

Vlaams Belang

Of hij wil worden afgerekend op het stoppen van de opmars van het Vlaams Belang in 2024? Nu al wordt gewaarschuwd voor de grote dijkbreuk. 'Ik kan niet controleren op wie mensen stemmen. Ik hou wel rekening met de bron van hun frustratie, die overigens allerminst onterecht is. Door het postmodernisme van de soixante-huitards is een gevoel ontstaan dat het met iedereen in peis en vree naast elkaar kumbaya is. Integreren? Niet nodig, want straks spreekt iedereen Engels. Dat is bullshit.'

'Het probleem is niet de verkleuring van onze straten, wel de vervreemding in de wijken. Veel mensen hebben nul komma nul voeling met hun buurt. Dat is niet door massamigratie, maar door de manier waarop met integratie is omgesprongen in de geglobaliseerde wereld. De oplossing is taal, onderwijs, werk en snelle integratie. We hebben te weinig oog gehad voor wat met mensen is gebeurd nadat ze door de poort van ons land zijn gekomen.'

Kan hij die strijd winnen? Het onderwerp is zo vergiftigd dat in de VS het centrum van de democratie bestormd is en bij ons brand is gesticht in een asielcentrum. 'Het is het lastigste wat er is. Het eerste wat mijn vader vroeg, was waarom ik in godsnaam de moeilijkste job van de hele regering heb gekozen. (lachje). Ik ga wel geen blaasjes wijsmaken à la migratiestop. Ik ga de Vlamingen hun welvaart niet afpakken door de economie stil te leggen.'

Politiek sterrendom

De job van Mahdi leidde zijn twee voorgangers, Maggie De Block en Francken, tot politiek sterrendom. Is dat ook wat hij zijn partij moet brengen? 'Een nieuw stemmenkanon? Wellicht niet. Politici zijn tegenwoordig vooral geliefd omdat ze door een ander kamp gehaat worden. Kijk naar Donald Trump. Of Francken. Dat wil ik zeker niet. Mijn uitdaging is net de nijd en de haat te temperen in een toxische discussie. Ik hoop op rust, een beleid dat een keer niet gepaard gaat met zowel een striemend fluitconcert als applaus.'

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stak niet weg dat hij Asiel en Migratie graag had binnengehaald, maar dat hij in de eigen partij geen betere casting kon vinden dan de jonge CD&V'er. Waarmee Bouchez bedoelde: Mahdi kan zich hard opstellen zonder de kritiek te krijgen dat hij antivreemdeling is.

'Het laatste wat ik wil zijn, is de alibi-Ali die erbij mag zijn wegens zijn afkomst. Het is voor mij echt niet anders om 30 Irakezen te repatriëren omdat mijn vader toevallig uit dat land komt. En ik ga zeker niet hardvochtiger doen om de sceptici van het tegendeel te bewijzen. Dat is een constante in mijn leven. Extreemrechts zal er ongetwijfeld van overtuigd zijn dat ik mijn kiesvee ga importeren door de grenzen open te gooien, het paard van Troje.

'Voor linkse mensen met migratieroots zal ik de Bounty zijn, die vooral wil tonen dat hij een nog strengere portier is dan een blanke. C'est la vie. Mijn vader en moeder hebben me opgevoed met drie principes. Je moet eerlijk en correct zijn en op tijd komen. Al wil het met dat op tijd komen tegenwoordig niet meer lukken.'

Migratiewetboek

Wat wil hij hij na vier jaar als erfenis nalaten? Hij benoemde net twee hoogleraars aan het hoofd van een commissie die een nieuw migratiewetboek moet opstellen. Laat dat ook de prioriteit zijn geweest zijn zijn voorganger bij diens aantreden. 'Er wordt al sinds 2012 over gepalaverd. Het moet nu eens gebeuren. Het herschrijven van wetboeken klinkt saai, maar is cruciaal voor wat we willen bereiken: zo kort mogelijke procedures, zodat mensen die mogen blijven aan hun leven kunnen beginnen en wie dat niet mag zo snel mogelijk naar huis terugkeert.'