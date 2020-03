'Ik wil geen tien jaar durende schuldencrisis na corona'

Is een coronabazooka waarbij de banken het grootste risico dragen niet gedoemd een waterpistooltje te worden? Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) weerlegt dat. 'Er is een zeer duidelijk engagement om gezonde bedrijven in leven te houden.'

Is een garantieregeling voor 50 miljard overbruggingskredieten voldoende om de recessie te bestrijden? Duitsland voorziet in het tienvoudige.

Alexander De Croo: 'Ik denk dat het qua omvang gelijkaardig is met wat andere landen doen. Je mag vooral het belang van het moratorium op de bestaande leningen van bedrijven, zelfstandigen en gezinnen die met aflossingsproblemen geconfronteerd worden niet onderschatten. Op korte termijn heeft die beslissing het meeste gewicht, want ze gaat direct in, zonder wetgevend initiatief. De financiële sector toont zich hier op een zeer mooie manier. Het is populair om kritiek te hebben op de banken, maar ze komen wel hun belofte na de economie overeind te houden.'

Waarom moeten de banken de eerste verliezen dragen en niet de overheid? Is het paybacktime voor 2008?

De Croo: 'Nee, dat is niet de filosofie waarmee ik de onderhandelingen met de banken gevoerd heb. Het uitgangspunt is dat dit een uitzonderlijke crisis is en dat we allemaal diep in onze zakken moeten tasten. Wel hebben we de voorbije tien jaar veel gedaan om de banken veiliger te maken en er zijn in België heel stevige kapitaalbuffers aangelegd. Die buffers dienen voor crisissen, hé. Als we ze nu niet aanwenden, dienen ze tot niks. Maar de regering geeft ook een duidelijk signaal: als dit verder ontspoort, staat de overheid klaar als backstop.'

Zullen de banken niet té selectief zijn bij het redden van bedrijven als ze zelf de eerste verliezen moeten pakken?

De Croo: 'Nee. We zijn met de banken een zeer duidelijk engagement overeengekomen over de doelstelling van deze garantieregeling: gezonde bedrijven in leven houden en verhinderen dat hun activiteiten stilvallen. We willen dat banken kredietdossiers bekijken met een precoronabril. Is een bijkomend krediet gerechtvaardigd op basis van de toestand van een bedrijf voor het door corona in de problemen kwam? Dat is de vraag die ze moeten stellen. Een bank is het best geplaatst om die vragen te beantwoorden. Banken moeten hun job doen.'

Komt de concurrentiepositie van de banken niet in het gedrang? In Frankrijk dekt de staat bijna alle kredietverliezen.

De Croo: 'Wat Frankrijk doet, is niet erg gezond op de lange termijn. Ik ben het eens dat de overheid nu een krachtig signaal moet geven. Maar er komt ook een tijdperk na corona. Ik wil vermijden is we na de coronacrisis nog tien jaar in een schuldencrisis verwikkeld blijven. Die aanpak blijft overigens niet onopgemerkt. Ik kreeg al telefoon van mijn collega's uit Luxemburg en Spanje, die erg geïnteresseerd zijn in onze manier van werken.'

Bent u ervan overtuigd dat u met deze regeling gebeiteld zit voor de hele coronacrisis? Tijdens de financiële crisis van 2008 moest de overheid haar reddingsplannen elke dag bijsturen omdat ze door de realiteit ingehaald werden.

