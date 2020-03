Immense druk op CD&V om in regering te springen

Hoe lang kan CD&V nog de neus ophalen voor een federale regering zonder de N-VA als de coronacrisis steeds prangender wordt? Zelfs vanuit de eigen Kamerfractie en zusterpartij cdH wordt de druk opgevoerd.

Het lijkt 2011 'all over again'. Ook toen zat de federale regeringsvorming maandenlang muurvast, tot de ratingbureaus ons land begonnen aan te vallen. Ook toen kwam CD&V onder immense druk om de N-VA te laten vallen en het land te redden. Al maanden vraagt iedereen zich af uit welke richting de externe druk zal komen om na een stilstand van meer dan negen maanden uit de loopgraven te komen. Sinds deze week is het helemaal duidelijk: het coronavirus, dat draconische maatregelen vergt en een ongeziene impact op de economische toestand van ons land heeft. Allemaal zaken die het best met een volwaardige regering aangepakt worden.

Het is de Vlaamse fractie versus de Kamerfractie binnen onze partij. CD&V-bron

Ook de koninklijke opdrachthouders, de ervaren rotten Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR), zien een momentum. Ze zijn de druk deze week zachtjes aan het opvoeren om dit weekend een versnelling hoger te schakelen. CD&V blijft tot nu toe onvermurwbaar. Zeker na een interne ledenbevraging blijft de partijtop op de lijn dat er een regering met een Vlaamse meerderheid nodig is. Door de coronacrisis wordt dat stilaan een argument met een zeer beperkt gewicht. Het gaat om drie zetels verschil. Een paars-gele coalitie zonder Open VLD, een piste die lange tijd geprobeerd werd, heeft 45 Nederlandstalige zetels op een totaal van 89. Vivaldi met Open VLD, sp.a, CD&V en Groen heeft er 42.

Vlaamse fractie tegen Kamerfractie

Ook in eigen rangen wordt die bedenking steeds meer gemaakt. In Het Nieuwsblad plaatsten donderdag diverse Kamerleden van CD&V off the record bedenkingen bij de hardnekkige koers van de partijtop. Ze willen dat de partij op zijn minst gaat praten met de Vivaldi-partijen en toegeven dat paars-geel dood is, zoals vicepremier Koen Geens eerder al aangaf.

'Het is de Vlaamse fractie versus de Kamerfractie', zegt een CD&V'er. 'De Vlaamse fractie wil niet dat de Vlaamse regering het slachtoffer wordt van een oorlog tussen de N-VA en het federale niveau, de Kamerfractie ziet inhoudelijk mogelijkheden voor een Vivaldi-coalitie. Bij andere Kamerfracties stelt men het dilemma van CD&V al langer vast. 'Als je ziet hoe CD&V en de N-VA in de Kamercommissies tegen elkaar tekeergaan, is het verbazend vast te stellen dat CD&V de N-VA bij de regeringsvorming maar niet loslaat.' In de Kamerfractie zit trouwens niet iedereen op de lijn dat nu voluit voor Vivaldi moet worden gegaan. Leden als Pieter De Crem en Hendrik Bogaert zien meer inhoudelijke bedreigingen dan kansen in zo'n regering.

Maar ook vanwege de zusterpartij cdH komt druk. In de krant Le Soir lanceerde cdH-voorzitter Maxime Prévot donderdagochtend een merkwaardige oproep, samen met zijn collega François De Smet van DéFI. Ze tonen zich bereid een Vivaldi-coalitie te depanneren als CD&V dat niet doet. Het is te zeggen: ze vragen de andere partijen om een van hen beide te kiezen. Met de twee zetels van DéFI erbij komt Vivaldi aan 77 zetels op 150, met de vijf van cdH aan 80 zetels. Vooral vanwege het cdH lijkt het een doorzichtige poging om CD&V om de tafel te krijgen. Want hoe onaantrekkelijk kan het voor CD&V zijn om naast het Vlaams Belang en de N-VA oppositie te moeten voeren tegen een regering met het cdH erin?

