Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en zijn CD&V-collega Joachim Coens delen de bezorgdheid van de werkgevers over de oplopende spanningen rond Oekraïne die de gasprijzen de hoogte injagen. 'Als het langer openhouden van twee kerncentrales een oplossing is, moeten we dat doen', zegt Coens. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zet de deur ook op een kier.