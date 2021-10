'In klimaat wil ik de komende tien jaar mijn energie steken'

Paul Magnette is vijftig jaar geworden en als er iets is waar de PS-voorzitter zijn verdere politieke leven aan wil wijden, dan is het de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat zei hij tijdens het openingscollege politicologie aan de Universiteit Gent.

Precies tien jaar geleden was Paul Magnette al eens de gastspreker op het openingscollege aan de Universiteit Gent, een traditie van professor Carl Devos. Magnette was toen 40 jaar en minister van Energie in de regering-Leterme. Hij trok toen naar de Klimaattop van Copenhagen, maar dat werd een teleurstelling. 'De conferentie werd een mislukking. Als ik nog één ambitie heb, dan is het het rechtzetten van deze mislukking', gaf Magnette mee.

'Ik ben vijftig jaar geworden, een mijlpaal. Ik stelde me deze zomer de vraag wat ik nog wou bereiken de komende tien jaar dat ik nog aan politiek doe', vertelde Magnette. 'Ik heb vier kinderen en ik wil niet dat ze me over 25 jaar komen zeggen dat de wereld om zeep is. En dat ik daar mee verantwoordelijk voor ben, omdat ik nu de kans niet greep.'

De PS-voorzitter wees erop dat de overstromingen in Wallonië duidelijk hebben gemaakt dat de klimaattransitie geen ver-van-mijn-bedshow is, maar dat het 'hier en nu' gebeurt. De strijd om het klimaat is volgens Magnette ook een strijd tegen sociale ongelijkheid. Hij wees erop dat de 10 procent rijkste landen goed zijn voor de helft van de wereldwijde uitstoot. Bovendien worden de armste landen het hardst getroffen en kunnen de rijkste landen zich aanpassen.

Volgens Magnette biedt de klimaatkwestie ook een kans. 'We hebben een grote ambitie nodig om zin te geven aan de politiek. Het klimaat is dé uitdaging van de eeuw. En België kan daarin een pionier zijn en zijn collectieve trots terugvinden', zei de PS-voorzitter. Het kan volgens hem ook de jongeren weer warm maken voor politiek.

België beschikt ook over troeven, al was het maar dat we een dichtbevolkt gebied zijn, zodat er makkelijker kan worden ingegrepen op de uitstoot van het vervoer en huizen, die goed zijn voor 36 procent van de totale uitstoot. Ook onze technologische knowhow biedt kansen voor ons land, met onze uitstekende universiteiten en onderzoeksinstellingen, om de industriële uitstoot - goed voor een derde van de totale uitstoot - terug te dringen. 'De electroshock die ons land nodig heeft, kan leiden tot de creatie van duizenden jobs.'

Samenwerkingsfederalisme

'De vraag is of dat alles mogelijk is in het België van vandaag?', zei Magnette, terwijl hij zo het bruggetje maakte naar het debat over een volgende staatshervorming. 'Er wordt vaak gezegd dat er in ons land niet veel mogelijk is. Belgium bashing is in de mode, maar het federale België werkt beter dan gedacht. Het coöperatieve federalisme kan werken, dat is gebleken tijdens de coronacrisis. We hebben een van de beste vaccinatiepercentages in de wereld', klonk het.

'Een staatshervorming is geen mirakeloplossing, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor verbetering', ging Magnette verder. Hij schoof enkele denksporen naar voren om de versnippering tegen te gaan: een federale kieskring, de senaat omvormen tot een vergadering van burgers die bij loting worden gekozen, een strikte limiet op politieke cumulatie en het beteugelen van de politieke propaganda op sociale media.

Confederalisme zoals de N-VA wil of een herfederalisering, waarop MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aanstuurt, is voor Magnette 'geen religie'. Als er goede argumenten zijn, staat de PS-voorzitter voor veel open.

Natuurrampen zijn bijvoorbeeld geregionaliseerd in de zesde staathervorming, maar volgens Magnette moet ook de federale overheid bij nationale rampen mee bevoegd worden. Tegelijk is het volgens Magnette van belang dat er meer asymmetrisch beleid mogelijk wordt, zodat de deelstaten een beleid op maat kunnen uitstippen. Magnette verwees daarbij naar het arbeidsmarktbeleid.

Dat de Parti Socialiste de hoop is van Bart De Wever om het confederale model mogelijk te maken, zoals Carl Devos in zijn inleiding zei, bleek allerminst uit de uiteenzetting van Magnette.