In nood rekent de MR wel op Mathias Dewatripont

Voor topeconoom Mathias Dewatripont (ULB) loopt de weg uit de lockdown via een dubbele immuniteitstest. De weg uit de Nationale Bank liep dan weer langs de partij die hem nu opnieuw raadpleegt, de MR.

Het blijft onaantrekkelijke letterwoorden regenen in de strijd tegen corona. Het nieuwste is GEES, de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie. Hun werk is zo mogelijk nog belangrijker dan de maatregelen die tot nu toe al genomen werden. De experts, geselecteerd door de kabinetten van de premier en de vicepremiers, moeten een draaiboek uitwerken om het onderwijs, de economie en het publieke leven weer op gang te trekken, zonder dat de dalende ziekenhuisopnames weer de hoogte inschieten.

Jacht op socialisten

Naast de bekende virologen, statistici en de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch vallen twee namen op: gewezen postbaas Johnny Thijs en professor Mathias Dewatripont (ULB). Die laatste is een van de meest briljante economen van ons land, die op zijn 39ste de prestigieuze Francqui-prijs won. Enkele jaren geleden had hij een niet zo prettige ervaring met de partij van premier Sophie Wilmès, de MR. Dewatripont leek op weg na een academische carrière topman van de Nationale Bank te worden, waar hij sinds 2011 aan de slag was. Maar toen de PS uit de federale regering verdween - Dewatripont heeft een socialistisch etiket - degradeerde premier Michel hem van vicegouverneur tot gewoon directeur, ten voordele van... Pierre Wunsch. De wissel veroorzaakte een schok in de Wetstraat. Oud-premier Elio Di Rupo noemde het aan de kant schuiven van dé bankenspecialist een heksenjacht. Dewatripont zelf liet het niet aan zijn hart komen. Hij bleef nog twee jaar directeur en keerde daarna terug naar de ULB.

Dewatripont, een van 's lands briljantste economen en bankspecialisten, heeft een rood etiket. Toen de regering-Michel hem degradeerde bij de Nationale Bank sprak Elio Di Rupo (PS) van een heksenjacht.

Dat hij nu weer opduikt in een expertengroep komt niet zozeer omdat de MR wroeging heeft gekregen, maar omdat hij samen met drie andere professoren van de ULB en de Universiteit van Namen al een exitstrategie heeft uitgewerkt. De vier publiceerden vorige week een artikel waarin ze uitleggen hoe de economie heropgestart kan worden. Een combinatie van twee bestaande medische tests moet het mogelijk maken weer zonder angst te gaan werken, denken ze.

Elisa

'We kunnen niet wachten tot er een vaccin is, want dat zal 12 tot 18 maanden duren', zeggen de professoren Dewatripont, Michel Goldman, Eric Muraille en Jean-Philippe Platteau. Om de productie herop te starten, moet het volgens de academici duidelijk zijn wie het virus niet zal krijgen of doorgeven aan anderen. Er bestaat een serologische test, de ELISA-test, die bepaalt wie door het virus besmet is geraakt en intussen is genezen. Een andere test (RT-PCR) bepaalt of een genezen persoon het virus nog kan doorgeven. Wie genezen is, kan nog enkele weken andere personen besmetten.

Wie positief scoort op de eerste test en negatief op de tweede test kan weer aan het werk. 'Het gecombineerde gebruik van de twee tests maakt het mogelijk de economie herop te starten met een minimaal risico dat de epidemie opnieuw escaleert.' De auteurs geven toe dat het niet mogelijk is op korte termijn iedereen aan beide tests te onderwerpen. Daarom willen ze eerst het personeel van de zorgsector testen en personen met 'essentiële jobs', zoals medewerkers van voedingswinkels en chauffeurs. En het moet vooral steekproefgewijs gebeuren. Ook viroloog Marc Van Ranst stelde eerder al dat het niet de bedoeling is ‘de ene een groen en de andere een rood polsbandje te geven’.