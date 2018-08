In september D-Day voor beursgang Belfius

De regering-Michel beslist begin september over de beursgang van Belfius. Als ze geen groen licht geeft, komt het volledige Zomerakkoord op de helling te staan, ook Arco en de arbeidsdeal. ‘Alles is aan alles gekoppeld.’

Als de regering het licht op groen zet, kan de staatsbank eind oktober of begin november naar de beurs. Maar het wordt een dubbeltje op zijn kant. ‘De marktomstandigheden zijn niet optimaal’, zegt een regeringsbron. Op 7 september buigt het kernkabinet zich opnieuw over de beursgang. Ten laatste midden september moet de beslissing vallen. Die kan verstrekkende gevolgen hebben. Zonder beursgang komt het Zomerakkoord op de helling te staan. Want zonder beursgang is er geen geld voor de Arco-coöperanten. Het is de bedoeling dat zij 600 miljoen euro of 40 procent van hun oorspronkelijke inleg krijgen. Voor ruim 400 miljoen euro wordt op de beursgang van Belfius gerekend.

Zonder beursgang komt dat geld er niet, en dan is er politiek geen bereidheid om de coöperanten te vergoeden. ‘CD&V-vicepremier Kris Peeters heeft de koppeling tussen Belfius en Arco gemaakt. Maar die werkt in beide richtingen’, zegt een regeringsbron. ‘Zonder beursgang van Belfius geen geld voor Arco.’

Arbeidsdeal

Er is meer. Zonder uitvoering van het akkoord over Arco is de kans reëel dat Peeters weigert de arbeidsdeal uit te voeren. De belangrijkste maatregel uit die deal is die over de werkloosheidsuitkeringen. De eerste maanden is de uitkering hoger, maar daarna daalt ze sneller. Dat moet werklozen ertoe aanzetten sneller werk te zoeken.

Er is afgesproken dat Peeters de maatregel uitwerkt. Als er niets van de Arco-deal in huis komt, is het maar de vraag of hij dat zal willen doen.

Maar de beursgang van Belfius is net twijfelachtig. De toestand op de financiële markten is onzeker door de situatie in Turkije. Dat slaagt er niet in de vrije val van zijn munt, de lira, te stoppen.

Beleggers vrezen dat die malaise op een nieuwe crisis voor de groeilanden zal uitdraaien. Daardoor staan de bankaandelen onder druk. De Stoxx Europe 600 bankenindex, de graadmeter voor de belangrijkste bankaandelen, is sinds Nieuwjaar met bijna 14 procent gedaald.

Markten

‘De marktomstandigheden zijn niet optimaal’, zegt een regeringsbron. ‘Bovendien kan het nog erger worden. De komende twee weken houden we de evolutie van de markten nauwlettend in de gaten.’ De verwachting is dat het kernkabinet zich op 7 september over de beursgang van Belfius buigt. Die vrijdag of de week erna wordt beslist of Belfius naar de beurs gaat of niet.

In de huidige omstandigheden groen licht geven voor een beursgang is risicovol voor de regering. Want ze wil ‘een substantiële meerwaarde’ realiseren. Enkele maanden geleden werd de staatsbank nog op 7 tot 9 miljard euro gewaardeerd, terwijl ze voor 4 miljard euro gekocht werd. De vraag is of zo’n waarde nog haalbaar is in de huidige marktomstandigheden.

Bovendien wil de regering vermijden dat de beursgang een mislukking wordt. Stel dat het Belfius-aandeel meteen een klap krijgt op de beurs, dan staat ze met de billen bloot bij al die beleggers die aandelen hebben gekocht.

Het wordt spannend begin september. De kans is reëel dat CD&V op een beursgang zal aandringen, om zeker te zijn dat de Arco-deal doorgaat. Ook premier Charles Michel (MR) heeft er alle belang bij als hij zijn Zomerakkoord wil redden. De vraag is hoe Open VLD en de N-VA zich zullen opstellen.