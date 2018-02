Inflatie daalt naar 1,5 procent

De Belgische inflatie daalde in februari van 1,7 naar 1,48 procent, waardoor ze dichter bij het Europees gemiddelde in de buurt komt.

Belgische gezinnen hadden in februari 1,48 procent meer geld nodig om hetzelfde te kopen als een jaar eerder. Dat blijkt uit de maandelijkse inflatiecijfers die de federale overheid dinsdag bekendmaakt.

Vooral fruit, bloemen, elektriciteit, zuivelproducten en hotelkamers werden duurder. Brandstof, suiker, chocolade en confituur werden goedkoper.

De nieuwe data tonen hoe de inflatie in ijltempo zakt in ons land.

In december ging het nog om 2,1 procent en in januari om 1,7 procent. Dat was problematisch, omdat de inflatie in de hele eurozone een pak lager lag.

De prijzen stegen in België dus sneller dan elders in Europa, wat zich op den duur vertaalt in sneller stijgende lonen, wat dan weer de slagkracht van de Belgische bedrijven afremt.

Schermvullende weergave ©Tijd Graphics

Die kloof neemt nu af. In januari bedroeg de inflatie in de eurozone 1,3 procent. Een derde lager dus dan in België. Voor februari wordt een Europese inflatie van 1,2 procent verwacht, wat dichter in de buurt van het Belgische cijfer ligt.