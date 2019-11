Informateur Magnette 'iets optimistischer' over federale formatie

Informateur Paul Magnette (PS) zegt dat de partijen die in aanmerking komen om deel uit te maken van een nieuwe federale regering het erover eens zijn dat de werkzaamheidsgraad in België omhoog moet. Er is ook consensus over de urgentie van een beleid rond begroting, klimaat, armoede en migratie.

In al die dossiers worden ook gesprekken over een staatshervorming niet vermeden, zei hij.

Drie delen

Magnette beklemtoonde dat het niet is omdat er eensgezindheid is over de doelen die moeten worden bereikt, dat er ook een akkoord is over de weg om daar te geraken.