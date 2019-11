Informateur Magnette krijgt een week verlenging

De koning heeft de opdracht van informateur Paul Magnette met een week verlengd tot 25 november. Het blijft afwachten of de PS-voorzitter iets in gang kan zetten zonder de N-VA.

Informateur Paul Magnette bracht maandag verslag uit bij de koning, die hem een week langer aan zet houdt. Tegen eind deze maand moet duidelijk worden of de PS-voorzitter een kans ziet om een coalitie zonder de N-VA op de been te brengen.

De techniek van Magnette is geraffineerd. Hij is nota’s aan het bespreken Het gaat om zes inhoudelijke nota’s: over migratie, het verhogen van de werkgelegenheidsgraad, een efficiëntere overheid en een doortastender veiligheids- en justitiebeleid. Het lijkt vooral de bedoeling om vast te stellen dat de N-VA 'het meeste niet akkoord ging'.