Informateurs Bouchez en Coens werken verder aan de kanteling

De informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) mogen met een schouderklopje van de koning voort timmeren aan de weg om N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet te brengen. Dat blijkt nadat ze tussentijds verslag hebben uitgebracht.

Ook al raken de alternatieven op, toch trekt de PS het gordijn nog niet open, want er is volgens de entourage van PS-voorzitter Paul Magnette 'nul vooruitgang' in de discrete gesprekken met de N-VA. Volgens Franstalige socialistische bronnen blijft de N-VA-top njet zeggen tegen de 'socio-economische compromisvoorstellen' van de PS, ook al stak De Wever op zijn nieuwjaarsreceptie de hand uit, met zijn pleidooi voor het optrekken van de laagste pensioenen.

CD&V, waarover weinig gesproken wordt, heeft ook een rol te spelen: steunt de partij de eenheid of de splitsing van het land? Elio Di Rupo Waals minister-president

PS-kopstuk Elio Di Rupo zette maandag in het RTBF-programma 'La première' nog eens druk op CD&V om de N-VA alsnog te lossen, en mee een Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten mogelijk te maken. 'CD&V, waarover weinig gesproken wordt, heeft ook een rol te spelen: steunt de partij de eenheid of de splitsing van het land?'

Toch zijn de christendemocraten minder dan ooit geneigd om van hun lijn af te wijken, want de kanteling lijkt ingezet. Zelfs bij de PS valt te horen dat ze zich niet meer verzet tegen het scenario waarin De Wever aan zet komt, zoals de CD&V vraagt. Pas als blijkt dat de N-VA-voorzitter mislukt, kunnen zaken gedaan worden met CD&V, is de inschatting aan de Keizerslaan.

Moeilijk

Of het echt zover komt, is nog afwachten. Niet alleen de Parti Socialiste twijfelt, de Franstalige liberalen zitten in een nog moeilijker positie. De N-VA blijft tegen de 'communautaire MR-schenen stampen', zo klinkt het aan Franstalige zijde. De Wever blijft duidelijk maken dat er een institutioneel luik moeten komen, als de N-VA in een regering met de PS stapt. Toen Charles Michel de baas was bij de Franstalige liberalen, botste dat nog op een keihard veto van de MR.

De zogenaamde Rode Duivel-coalitie is een regering zonder Open VLD. Dat is moeilijk voor MR-voorzitter en informateur Georges-Louis Bouchez.

Bovendien zit de nieuwe MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez strategisch moeilijk, omdat het scenario van de zogenaamde Rode Duivel-coalitie, zoals het op de tekentafel ligt, er een is zonder Open VLD. De PS wil de Zweeds coalitie, die de verkiezingen heeft verloren, niet depanneren.

Langs Vlaamse zijde zou het gaan om N-VA, CD&V en sp.a, een variant op de Bourgondische coalitie in Antwerpen, die ook op tafel heeft gelegen bij de Vlaamse regeringsvorming.

Vooralsnog houdt de liberale familie elkaars hand vast. Bouchez mikt nog altijd op Vivaldi. Voor hem is het moeilijk eerst De Wever aan zet te laten komen en mee te stappen in een communautair verhaal, en Open VLD te lossen. Bij de Vlaamse liberalen is er ook weinig geloof dat een rondedansje met De Wever ertoe kan leiden dat CD&V alsnog de N-VA lost, waardoor de impasse compleet zou zijn.

Verkiezingen

Als niets nog mogelijk is, blijft er nog maar één alternatief over: vervroegde verkiezingen.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken joeg op zijn nieuwjaarsreceptie alle andere partijen op door hen te verwijten dat ze schrik hebben voor de kiezer.