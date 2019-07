Informateurs Vande Lanotte en Reynders krijgen maand extra tijd

Achter de schermen hebben de informateurs geprobeerd om de N-VA en de PS, de twee grootste partijen van respectievelijk Vlaanderen en Franstalig België, samen te brengen. Dat is niet gelukt, want de N-VA wil alleen praten over confederalisme en de PS ziet geen enkel gesprek met de N-VA zitten.

Preformatiegesprekken

Acht partijen

'We gaan ervan uit dat we met die acht partijen op de een of andere manier een regering kunnen vormen. Anders zouden we hier niet zitten', besloot Vande Lanotte.