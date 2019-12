Informateurs besnuffelen pistes met N-VA

Het intermezzo van de informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens moet duidelijk maken of er nog iets mogelijk is met de N-VA.

Het lijkt windstil in de Wetstraat, maar de verwachting is dat de informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez in de luwte van het kerstreces nagaan of er nog pistes mogelijk zijn met de N-VA, zoals hun opdracht luidt.

Het wapengekletter in Vlaanderen tussen minister-president Jan Jambon (N-VA) en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft de kans op een paars-gele federale regering nog meer gehypothekeerd. Al wordt er tegelijk op gewezen dat het ene weinig met het andere te maken heeft.

De federale regeringsvorming lijkt in slaapmodus te zijn gegaan. De informateurs Coens en Bouchez draaien nog eens een rondje met het middenveld. Na enkele onderonsjes tussen de informateurs en PS-voorzitter Paul Magnette ‘waarin gezegd is wat moest worden gezegd’ heeft Magnette de voorbije tien dagen niets meer gehoord van de informateurs.

Vivaldi

Bouchez en Coens toetsen in de luwte af of er nog iets mogelijk is met de N-VA. Dat is de opdracht die ze kregen van het paleis. De oefening is ook nodig voor de liberalen en voor CD&V voordat eventueel een nieuwe poging tot een ‘paars-groen-oranje’ regering kan ondernomen worden.

Een coalitie zonder de N-VA heeft al een naam: de Vivaldi-regering

Die coalitie zonder de N-VA moet trouwens een nieuwe - minder beladen - naam krijgen: de Vivaldi-coalitie, naar de vier seizoenen, met rood voor de zomer, blauw voor de winter, groen voor de lente en oranje voor de herfst.

Die Vivaldi-coalitie moet het vervolg op paars-groen worden, wat Magnette als informateur bijna gerealiseerd had. Uiteindelijk was CD&V niet bereid bij te springen en maakte vooral MR-voorzitter Bouchez het onmogelijk met paars-groen te starten. In de liberale familie stonden rekeningen open, nadat Rutten eind 2018 met één tweet een doorstart van de regering-Michel had gekelderd.

Bij de N-VA houdt voorzitter Bart De Wever zich stil, wat erop wijst dat hij ervan uitgaat dat na het kerstreces mogelijk opnieuw beweging komt in de federale regeringsonderhandelingen. In de krant La Libre Belgique dook al het onwaarschijnlijke scenario op van een Zweedse minderheidsregering-bis, die steun in het parlement zou zoeken.

Onwrikbaar

Hoe hard Bouchez en Coens vanuit de centrale as tussen MR en CD&V ook nieuwe wegen willen inslaan, de mogelijkheden om een regering met de N-VA en zonder de PS te vormen zijn zo goed als onbestaande. En de PS is onwrikbaar: Magnette heeft geen reden naar een regering met de N-VA te shiften, is de inschatting.

Voor de N-VA is een regering met de PS alleen mogelijk mits een belangrijk communautair luik, al weet De Wever dat hij geen tweederdemeerderheid voorhanden heeft.

Dat de Franstalige voorzitters bereid zijn om het gesprek over een staatshervorming in 2024 aan te gaan, vindt de N-VA maar een 'heel schuchtere opening'.

Dat de krant Le Soir kopte dat de Franstalige partijvoorzitters klaar zijn voor een staatshervorming leek op het eerste gezicht groot nieuws. Maar bij de N-VA spreken ze van niet meer dan een ‘heel schuchtere opening’. De nieuwe generatie Franstalige partijvoorzitters wil over een staatshervorming praten, maar pas in 2024. En ze willen al helemaal niet meestappen in de confederale splitsingslogica van de N-VA, maar werk maken van een modernisering van de staat en een efficiëntere overheid.