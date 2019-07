Informateurs brachten tussentijds verslag uit bij de koning

Na de verkiezingen stuurde koning Filip voormalig sp.a-minister Johan Vande Lanotte en MR-vicepremier Didier Reynders in het veld als informateurs. Ze moeten uitzoeken hoe een federale regering op de been kan worden gebracht. Ze probeerden in eerste instantie de N-VA en de PS, de twee grootste partijen van elke taalgroep, bij elkaar te brengen, maar de pogingen daartoe mislukten.