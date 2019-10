Informateurs maken eindrapport over aan koning Filip

Informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) leggen hun opdracht neer, waardoor de volgende fase in de federale formatie aanbreekt. Mogelijk komen de N-VA en de PS aan zet.

Nu met de Vlaamse regering-Jambon alle regionale regeringen zijn gevormd, kan de federale formatie eindelijk op gang worden getrapt. Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte, die sinds de verkiezingen de federale dans leiden, gaan maandagnamiddag langs bij koning Filip en leggen hun opdracht neer, vernam De Tijd.

Het tweetal zal aan de koning hun preformatienota voorleggen. De informateurs hebben uitgezocht op welke manier de twee grote blokken - in Vlaanderen de N-VA en in Franstalig België de PS - dichterbij elkaar kunnen worden gebracht.

De voorbije twee maanden hebben Reynders en Vande Lanotte verschillende ontmoetingen tussen de top van de N-VA en de PS georganiseerd. Zo zaten ze afgelopen donderdag nog lang samen voor een gesprek. Wellicht werd daar afgestemd welke stap er in de formatie moet worden gezet.

PS'er en N-VA'er aan zet?

In de Wetstraat is te horen dat de koning er wellicht voor zal kiezen een N-VA’er en een PS’er het veld in te sturen. Meteen de voorzitters lanceren is evenwel een risico, te meer omdat PS-voorzitter Elio Di Rupo er binnenkort mee ophoudt en hij zo goed als zeker wordt opgevolgd door Paul Magnette.

Als nieuwe Waalse minister-president is het voor Di Rupo niet evident om federaal te touwtjes in handen te nemen. Magnette uitsturen voor de voorzittersverkiezingen, die doorgaan in het weekend van 19 oktober, ligt evenzeer moeilijk.

Bourgeois en Marcourt

De keuze valt daardoor mogelijk op mensen uit de tweede lijn. Wie de PS zou dat bijvoorbeeld Jean-Claude Marcourt kunnen zijn, die samen met Di Rupo en Magnette het federale onderhandelingsteam van de Franstalige socialisten bemant. Bij de N-VA wordt in de richting van voormalig Vlaams minister-president en huidig Europees Parlementslid Geert Bourgeois gekeken.

De N-VA en de PS samen in een regering laten stappen wordt geen sinecure. Lange tijd wilden de Franstalige socialisten niet eens praten met de Vlaams-nationalisten, afgelopen week verklaarde Magnette nog dat zijn partij het ‘over niets eens is met de N-VA'. Ook voor de Vlaams-nationalisten is een regering met de PS vormen allesbehalve evident.