Informateurs schetsen alarmerend beeld van begroting

De toestand van de begroting is zo zorgwekkend dat besparingen in de sociale zekerheid en belastingverhogingen nodig zijn om tot een evenwicht te komen, zeggen de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders .

Het is dringend tijd dat een federale regering op de been wordt gebracht. Dat hebben de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) de onderhandelaars van CD&V, Open VLD, sp.a, Groen, N-VA, PS en MR woensdagavond duidelijk gemaakt met een schets van de budgettaire situatie.

Het structurele begrotingstekort, dat de beste graadmeter is voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen het einde van de nieuwe regeerperiode in 2024 op tot 2,3 procent of zo’n 11 miljard euro. En dat is zonder rekening te houden met de talrijke belastingverlagingen die in de verkiezingscampagne zijn beloofd, staat in de nota.