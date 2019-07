Informateurs zien geheime top N-VA en PS op de klippen lopen

De Franstalige socialisten bliezen gisteren te elfder ure een geheime topontmoeting af tussen Bart De Wever en Jan Jambon enerzijds en Elio Di Rupo en Paul Magnette anderzijds. De federale formatie zit muurvast.

De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) dreigen maandag met lege handen aan te komen op het paleis. Na de oproep van koning Filip op de nationale feestdag om schot in de federale formatie te krijgen, wilden de informateurs op basis van hun preformatienota een rondetafel organiseren met alle partijen die in aanmerking komen voor de vorming van een federale regering. Die rondetafel was een manier om de N-VA en de PS tot een gesprek te dwingen, maar zo’n groepssessie leek niet de beste manier om de twee partijen aan het praten te krijgen.

De informateurs gingen discreet aan het werk om een ‘face to face’ tussen Di Rupo en De Wever te regelen om de preformatienota te bespreken. Dat had heel wat voeten in de aarde, want de Franstalige socialisten zien het belang niet in van een gesprek met de N-VA, en wilden niet aan een inhoudelijke ronde beginnen.

Di Rupo besefte wel dat hij het gesprek niet uit de weg kan blijven gaan. Hij wil niet het verwijt krijgen dat de PS de N-VA in de (confederale) kaart zou spelen door een gesprek met de grootste Vlaamse partij te weigeren. Dus was Di Rupo bereid De Wever te ontmoeten, maar hij wilde wel politieke rugdekking en stelde als voorwaarde dat Paul Magnette erbij zou zijn. De Wever zou dan Jan Jambon meenemen.

Groeiende irritatie

Toch blies de PS de geheime topontmoeting gisteren op het laatste nippertje af. Dat leidt tot groeiende irritatie bij de informateurs én bij De Wever, die het naar verluidt gehad heeft met de verwijten dat hij zijn verantwoordelijkheid niet zou nemen. Hij is al vanaf dag één vragende partij voor een gesprek met de PS, die niet thuis geeft.

Blijkbaar vreest de PS dat Ecolo de Waalse coalitiebesprekingen verlaat, als gesproken wordt met de N-VA. Het is wachten op de afronding van de Waalse formatie, voor er beweging kan komen bij de PS, met het oog op de federale regeringsvorming. Dat kan nog even duren, want bij de PS hebben de medewerkers te horen gekregen dat ze twee weken met vakantie mogen gaan.

De Franstalige liberalen willen het liefst voortdoen tot de Waalse formatie kan worden afgerond. Ze vrezen dat een pauze de zaken alleen maar complexer maakt, en alles nog meer zou vertragen.

In de Waalse formatie is nu een subtiel spel bezig rond de groenen, die mathematisch niet nodig zijn. De PS wil Ecolo aan boord houden, want anders eindigen ze met de al die jaren verfoeide MR als enige coalitiepartner en krijgen ze in Wallonië te maken met een volledig linkse oppositie. De liberalen willen Ecolo in Wallonië graag naar de uitgang duwen, nadat Ecolo in Brussel de deur gesloten heeft gehouden voor de MR.

Europees commissaris

Van een doorbraak is dus nog geen sprake. De koning zal nog even geduld moeten hebben. Maandag zal hij wel moeten beslissen of hij de informateurs Vande Lanotte en Reynders laat voortwerken. Veel hebben ze hem niet te bieden, maar wie anders kan het paleis het mijnenveld insturen?

Ondertussen tikt de klok voor dringende beslissingen, zoals de aanduiding van een Europees commissaris. Tegen eind augustus wil Commissievoorzitster Ursula von der Leyen een naam, liefst van een vrouw. Tijdens een ontmoeting in de ambtswoning van premier Charles Michel (MR) zou ze, volgens Europese bronnen, de toezegging hebben gekregen van Michel dat ons land een Franstalige vrouw naar voren zal schuiven. Het zou iemand van MR- of PS-signatuur zijn, zo wordt in de coulissen al druk gespeculeerd.

Bij de Franstalige liberalen wordt er evenwel vanuit gegaan dat Michel er alles aan zal doen om Reynders naar de Europese Commissie te leiden, al was het maar om de MR te verlossen van alle clangevechten uit het verleden. Hijzelf gaat op 1 december aan de slag als voorzitter van de Europese Raad.