Infrastructuurfonds van 150 miljoen in de maak

De federale regering, de verzekeraar AG en Synatom, de beheerder van de nucleaire spaarpot, werken aan de oprichting van een infrastructuurfonds van 150 miljoen euro.

De drie initiatiefnemers zullen elk 50 miljoen op tafel leggen. Tegen de zomer moet het fonds een feit zijn, zo vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Maar het fonds staat ook open voor andere investeerders, waardoor de vuurkracht nog fors groter kan worden. Het zal mikken op een waaier van infrastructuurprojecten zoals tunnels, gevangenissen, energieparken en gezondheidsvoorzieningen. ‘België en de deelstaten hebben de voorbije 20 jaar niet genoeg geïnvesteerd in infrastructuur. De noden zijn immens’, zegt een bron dicht bij het dossier.

Investeringspact

Het fonds past in het investeringspact waar de regering-Michel later dit jaar mee wil uitpakken. Het pact, dat samen met de deelstaten uitgewerkt moet worden, voorziet in 60 miljard euro aan investeringen tegen 2030 met een focus op mobiliteit, energietransitie, digitalisering en infrastructuur.

België investeert slechts 0,6 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) in infrastructuurprojecten. Die investeringen opdrijven tot 1,1 procent van het bbp door er jaarlijks 2 miljard euro extra voor uit te trekken, kan tot een hogere arbeidsproductiviteit leiden en de economie een stevige impuls geven, benadrukte het Planbureau vorig jaar nog.

Kerncentrales

De energiegroep Engie investeert opmerkelijk genoeg in het fonds via Synatom, het vehikel dat de provisies beheert die de sluiting van de kerncentrales moeten financieren. Er zat eind 2016 iets meer dan 9 miljard euro in die spaarpot.

Synatom mag tot 75 procent van die provisies teruglenen aan Electrabel. Het saldo (25 procent) moet worden belegd in activa buiten de kernsector. Het nieuwe fonds past in die diversificatie.