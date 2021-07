Inwoners provincies Luik en Luxemburg nog dagen zonder gas en elektriciteit

De distributienetbeheerders kunnen niet voorspellen wanneer alle schade hersteld zal zijn. Ook de drinkwatertoevoer is zwaar verstoord in de twee Waalse provincies.

Het zal nog een paar dagen duren voor de gas- en elektriciteitspannes in de provincies Luik en Luxemburg volledig hersteld zijn. Hoewel Resa, de belangrijkste distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in de regio Luik, in de nacht van donderdag of vrijdag al 90 elektriciteitscabines wist te herstellen, blijven er nog 289 buiten werking. Ook het hoogspanningsstation van Elia in Pepinster is nog niet hersteld, al begint het water er stilaan te zakken.

In totaal zaten vrijdag nog steeds 41.000 gezinnen zonder stroom, 20.000 in de provincie Luik en nog eens 21.000 in Luxemburgse dorpen als Durbuy, Bomal en Houffalize. De distributienetbeheerders probeerden cabine per cabine te repareren, maar lieten weten dat sommige niet te bereiken zijn. Het is onduidelijk wanneer precies de stroom overal hersteld zal zijn.

Op andere plekken is de gastoevoer afgesloten. Donderdag spoelde in Chenée een leiding weg, die pas kan worden gerepareerd als het water volledig is weggetrokken. De gemeenten en dorpen van Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff en Embourg zitten daardoor zonder gas.