JBC: 'Ook onze concurrenten moeten mensenrechten afdwingen'

Belgische bedrijven moeten verplicht controleren of hun leveranciers de mensen- en arbeidsrechten respecteren, vinden de Vlaamse en Franstalige socialisten. 60 bedrijven, waaronder JBC en Aldi, zien heil in hun wetsvoorstel.

1.138 arbeiders stierven toen in 2013 de Rana Plaza-kledingfabriek in Bangladesh instortte. 2.500 mensen werden gewond uit het puin gehaald. Velen zijn sinds de ramp gehandicapt en kunnen nooit meer werken. Al snel werd Rana Plaza het symbool voor de uitbuiting in oosterse fabrieken die kleding produceren voor westerse ketens. De werknemers van Rana Plaza maakten in armtierige omstandigheden kleding voor merken als Gucci, Prada, Versace, Mango en Primark.

De essentie In de Kamer vindt woensdag de eerste hoorzitting plaats over een wetsvoorstel van Vooruit en de PS.

De partijen willen Belgische bedrijven een 'zorgplicht' opleggen. Dat betekent dat ze erop moeten toezien dat hun leveranciers de mensenrechten en de arbeids- en milieuregels respecteren.

Eerder dit jaar riepen 60 bedrijven, waaronder JBC en Aldi, de politiek op de zorgplicht wettelijk af te dwingen.

Het stof van de ramp in Bangladesh daalt acht jaar later neer in de Belgische Kamer, die woensdag in een hoorzitting een wetsvoorstel van Vooruit en de PS bespreekt. De socialisten willen Belgische bedrijven verplichten te controleren of hun leveranciers de mensen rechten en de arbeids- en milieuregels respecteren. Ze hopen zo excessen zoals kinderarbeid en werkende armen te verhelpen.

Het wetsvoorstel is ook een reactie op het plan van de Europese Commissie dat bedrijven een 'zorgplicht' wil opleggen. Concreet moeten bedrijven voortdurend monitoren of hun leveranciers de sociale en milieuregels respecteren.

Vooruit en de PS zeggen dat ze met hun voorstel ingaan op de eis van 60 bedrijven en bedrijfsfederaties die de regering begin dit jaar opriepen om de zorgplicht wettelijk op te leggen. De ondertekenaars waren bedrijven zoals Aldi, Ben & Jerry's, Bel & Bo, Galler, Java en JBC.

'Wij staan inderdaad achter de geest van dat wetsvoorstel', zegt Ann Claes. De mede-eigenaar van JBC deelt woensdag haar bevindingen met de parlementsleden. 'JBC controleert al jaren de werkomstandigheden bij zijn leveranciers. Het zou een goede zaak zijn als de spelregels die wij respecteren ook gerespecteerd worden door onze concurrenten.'

Inmenging

Toch heeft ze enkele kritische bemerkingen bij het wetsvoorstel. 'Dat bepaalt dat wij ook verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de de arbeids- en milieutoestand bij de leveranciers van onze leveranciers. Dat valt moeilijk te controleren.'

Bovendien krijgen westerse bedrijven vaak het deksel op de neus als ze regels proberen af te dwingen in oosterse bedrijven. 'Toen onze duurzaamheidsmanager van een van onze producenten in Bangladesh eiste dat hij zijn personeel een hoger loon zou betalen, werd ze opgebeld door de Bengaalse overheid. Die apprecieerde de inmenging niet.'

Onze leveranciers mogen geen kinderen tewerkstellen, mogen geen mensen ontslaan omdat ze ziek of zwanger zijn, en moeten het leefloon betalen. Ann Claes Mede-eigenaar JBC, CKS en Mayerline

Ten slotte roept Claes de politiek op Europese afspraken te maken. Anders dreigen de Belgische bedrijven zwakker te staan in de concurrentiestrijd met buitenlandse bedrijven.

De ondernemer maakt zich sterk dat concurrenten kunnen doen wat haar bedrijf al jaren doet. 'Wij hebben personeel in China en Bangladesh. Onze eigen mensen controleren doorlopend de fabrieken. Daarnaast doen we een beroep op externe auditeurs. Zij en onze controleurs rapporteren ook aan Fair Wear.' Dat is een ngo die de arbeidsomstandigheden in het Oosten wil verbeteren.