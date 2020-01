Jambon: 'Ik heb geleerd uit rel rond asielzoekers'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) moest zich dinsdag in de commissie Welzijn verantwoorden voor zijn uitspraken over asielzoekers. ‘Ik heb hieruit geleerd’, zei hij.

Uit cijfers van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) blijkt dat de uitbetaling van grote bedragen achterstallig kindergeld uitzonderlijk is. De afgelopen vijf jaar zijn aan 111 gezinnen bedragen van meer dan 300.000 euro uitbetaald. Dat geld ging in hoofdzaak niet naar asielzoekers, maar naar Belgen die geen kinderbijslag hadden aangevraagd of die plots recht kregen op een hogere som door een later vastgestelde handicap.

Er werd door de administratie één geval vastgesteld waarbij een recordbedrag van 91.309 euro was uitbetaald aan een gezin dat deels illegaal in België had verbleven. Dat was een uitzonderingssituatie uit het oude federale systeem omdat het kind een handicap had. ‘Maar het ging niet om erkende vluchtelingen’, benadrukte Beke. De regering wil de achterstallige kinderbijslag voor vluchtelingen afschaffen, omdat tijdens de asielprocedure materiële ondersteuning wordt geboden.