'Jambon op hoogte van dood Chovanec in luchthaven Charleroi'

Gewezen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) was op de hoogte van het overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec op de luchthaven van Charleroi, waarover grote heisa is ontstaan. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in de Kamer gezegd.

De Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken bogen zich woensdag over de dood van Chovanec na een politieoptreden in de luchthaven van Charleroi. De beelden daarover doken pas twee jaar na datum op. Volgens De Crem was zijn voorganger Jambon al in juli 2018 op de hoogte van het incident, verklaarde hij in de commissie.