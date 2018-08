Jambon pleit voor 'één aanpak transmigranten van Brussel tot de kust'

Nu er in ons land weer meer transmigranten opduiken, roept minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) alle burgemeesters op om samen te werken met de federale regering.

In verschillende kranten pleit de vicepremier maandag voor één aanpak 'van Brussel tot de kust'.

De België-route blijft voor migranten populair om het beloofde Engeland te bereiken. Er bivakkeren weer honderden migranten in het Brusselse Maximiliaanpark.

Langs de E40 in Jabbeke en in Zeebrugge ontruimde de politie vorige week twee kampen met een honderdtal migranten. 'De smokkelbendes volgen de weg van de minste weerstand, en die loopt dus over ons land', stelde Nicholas Paelinck afgelopen weekend in De Tijd.

De korpschef van de politiezone Westkust en voorzitter van de lokale politie heeft het over een 'waterbedeffect': duw je het op één plaats omlaag, dan komt het elders omhoog.

Minister Jambon zit op dezelfde lijn, zeker wat die eensgezinde aanpak betreft. Hij wil alle burgemeesters oproepen om samen te werken met de federale regering. 'Elke instantie, van burgemeester tot minister, moet aan hetzelfde zeel trekken. Van Brussel tot aan de kust', aldus Jambon in De Standaard.

Hij vraagt ze in feite om het lik-op-stukbeleid van de regering-Michel te volgen. Jambon benadrukt wel dat hij als minister van Binnenlandse Zaken burgemeesters niets kan opleggen. 'In Frankrijk is het veiligheidsbeleid centraler gestuurd vanuit Parijs', zegt hij in Het Laatste Nieuws. Concreet vindt Jambon dat als er kampen ontstaan of de openbare orde verstoord wordt, de lokale besturen krachtig moeten optreden.