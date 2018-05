Jambon trekt ten strijde tegen criminele winkels

Jambon en zijn collega van Justitie Koen Geens (CD&V) hebben een wetsontwerp klaar dat burgemeesters meer middelen moet geven in de strijd tegen handelszaken waar criminele activiteiten achter schuil gaan. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) donderdag aangekondigd tijdens een symposium in het Nederlandse Maastricht. Het wetsontwerp geeft burgemeesters meer mogelijkheden om winkels en horecazaken aan banden te leggen en eventueel ook vergunningen te weigeren.

Naast die maatregel stellen de ministers de oprichting van een nieuwe dienst voor, naar analogie met het Landelijk Bureau Bibob in Nederland. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Hij houdt in dat het bevoegde bestuursorgaan een aanvraag kan weigeren of een vergunning kan intrekken, indien ernstig gevaar dreigt dat die vergunning wordt misbruikt. Dat moet voorkomen dat de overheid criminele activiteiten bij wijze van spreken faciliteert.