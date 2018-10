Jambon zet door met vingerafdrukken op identiteitskaart

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stelt dat de registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaart geen overdreven inbreuk op de privacy is.

De verplichte toevoeging van vingerafdrukken aan de elektronische identiteitskaart veroorzaakte afgelopen weken flinke commotie. Tegenstanders vinden het een overdreven inbreuk op de privacy en startten op socale media de campagne #ikweiger. Tegelijk lieten de critici verstaan hun identiteitskaart te zullen 'kwijtspelen', waarna ze aanvraag kunnen doen voor een nieuw paspoort zonder vingerafdrukken die nog tien jaar geldig is.

'Ik zie het probleem echt niet', reageert Jambon in VRT-programma De Zevende Dag. 'We hebben hierover het advies gevraagd aan de privacycommissie. We willen hiermee de identiteitsfraude terugdringen, niets anders. Dit fenomeen zit in de lift. Van 402 gevallen in 2016 zit we dit jaar al op 955 gevallen.'

Fraude

'We detecteren meer omdat er meer controles zijn. Tegelijk zien we dat identiteitsfraude met paspoorten met drie kwart is gedaald. De klassieke foto volstaat niet om te weten of de identiteitskaart hoort bij de persoon die voor je staat. Criminele bendes gebruiken gestolen identiteitskaarten van lookalikes, luidt het.

De vingerafdrukken komen volgens Jambon niet op elektronische chip, maar worden verwerkt in de kaart zelf. 'Het systeem bestaat al voor paspoorten. En als een foto op een identiteitskaart wel kan, waarom dan geen vingerafdrukken?'

Het protest van enkele jongerenafdelingen van politieke partijen noemt Jambon een zot idee. 'Ze mogen in een democratie doen wat ze willen. Maar dit is al goedgekeurd in de Kamercommissie, en dat zal volgende week mogelijk ook gebeuren in de plenaire zitting. Wie zijn vingerafdrukken niet wil geven, krijgt geen nieuwe identiteitskaart en kiest dus voor illegaliteit.' De bedoeling is dat de vingerafdrukken van april volgend jaar op de identiteitskaart worden opgeslagen.

Rijksregister