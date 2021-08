Jan De Nul bouwt nieuwe Antwerpse gevangenis

De Regie der Gebouwen heeft de opdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen toegewezen aan het consortium Hortus Conclusus, waar Jan De Nul en EEG in zitten.

De werken aan de nieuwe gevangenis beginnen in de tweede helft van 2022 en zullen tegen begin 2025 klaar zijn. Het gebouw zal plaats bieden aan 440 gedetineerden. Er is ruimte voor 330 mannen en 66 vrouwen, en er komt een psychiatrische afdeling voor 44 personen.

De gevangenis zal worden gebouwd naast het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp aan Petroleum-Zuid en de technische campus, op een boogscheut van het nieuwe justitiepaleis in Antwerpen. De gevangenis zal die aan de Begijnenstraat in Antwerpen, die verouderd is, vervangen.