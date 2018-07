Jan Denys: 'Arbeidsdeal krijgt een voldoende'

De arbeidsdeal is géén grand cru geworden, vindt arbeidsmarktexpert Jan Denys (Randstad). 'De regering mag voor dit werk wel over naar het volgende schooljaar.'

Maar daar hangt wel een voorwaarde aan vast: een correcte uitvoering van wat nu wordt beloofd.

'Ik hoor nu veel vrome intenties, hoeveel daarvan worden ook er ook effectief in de praktijk gebracht? Het zou niet de eerste keer zijn dat de losse eindjes niet aan elkaar geknoopt worden.'

'Het meest zwaarwegend is het plan om de werkloosheidsuitkeringen eerst op te trekken, om ze later sneller te laten dalen. Dat is geen slecht plan, maar alles bij elkaar heeft zo'n maatregel veel te weinig effect om wat te verhelpen aan de pijnpunten van onze arbeidsmarkt: het feit dat er te weinig mensen aan de slag zijn, en dat enkel Tsjechië een nog hogere vacaturegraad heeft.'

'Als minister van Werk Kris Peeters zegt dat dit duizenden jobs zal opleveren, goed. Maar wat zijn duizenden jobs? De werkloosheidsgraad zakt sowieso, in de huidige conjunctuur komen er sowieso jobs bij. Vandaag zijn er 180.000 werklozen in Vlaanderen. In de geschiedenis is de werkloosheid nooit onder de 150.000 gegaan.

'Met dit pakket gaan we nooit aan die 150.000 geraken.Daarvoor moet je de werkloosheidsuitkeringen effectief beperken in de tijd. Maar dat kan niet in de huidige politieke constellatie: MR en CD&V voelden daar niets voor.'