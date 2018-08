Jan Jambon: 'De jobdeal mag niet afhangen van Belfius en Arco'

N-VA-vicepremier Jan Jambon waarschuwt zijn coalitiepartners dat het Zomerakkoord uitgevoerd moet worden. ‘Ik ga ervan uit dat de minister van Werk gemotiveerd is om de uitdagingen in de arbeidsdeal aan te pakken.’

Het was geen zorgeloze zomer voor de N-VA. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon worstelden met de crisis rond de transmigranten. Daarbovenop kwam uit eigen rangen kritiek op de prestaties van de partij in de regering. N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover gaf op zijn blog toe dat zijn partij niet heeft gedaan wat ze beloofd had. Voor het eerst reageert een lid van de partijtop op die kritiek. Maar eerst de transmigranten dus.

Almaar meer migranten zien België als een toegangspoort om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Veel kunt u er niet tegen doen.

Jan Jambon: ‘Er bestaat geen toverformule. Frankrijk en Nederland hebben die niet en wij ook niet. Het is moeilijk, maar we zullen volharden.’

Uw partijgenoot Theo Francken lijkt het ook niet meer goed te weten. Enkele weken geleden vond hij nog dat alle transmigranten opgepakt moeten worden en afgelopen week zei hij dat het geen zin heeft ze op te pakken omdat ze niet teruggestuurd kunnen worden.

Jambon: ‘Het heeft inderdaad weinig zin ze op te pakken als je ze niet kan terugsturen. Je kan die problematiek maar oplossen door de netwerken van mensensmokkelaars aan te pakken. Dat is zoals met drugs. Om het drugprobleem te bestrijden moet de politie zich richten op de netwerken en de dealers.’

Het heeft weinig zin om transmigranten op te pakken als je ze niet kan terugsturen.

Dus Wim Pieteraerens, de korpschef van Kruibeke, had gelijk toen hij afgelopen week zei dat het geen zin heeft transmigranten op te pakken.

Jambon: ‘Wij zitten op dezelfde lijn. De lokale politie moet in eerste instantie de verschillende vormen van overlast aanpakken die mensen die illegaal op ons grondgebied verblijven veroorzaken. En de federale politie moet de mensensmokkelaars opsporen. Dat is de taakverdeling.’

De uitspraken van de korpschef zijn tot in het VK geraakt. De Britten beschuldigen ons ervan de transmigranten zomaar te laten lopen.

Jambon: ‘Dat klopt niet. In Zeebrugge werken we goed samen met de Britten om te vermijden dat illegalen de oversteek maken. Het probleem is dat bij veel transmigranten nog altijd de perceptie leeft dat ze via Zeebrugge in Engeland geraken. Maar dat is zoals op de lotto spelen. De kans dat je het groot lot wint, is zeer klein.’

Volgens Francken is er maar één oplossing: de grenzen van Europa sluiten.

Jambon: ‘Daar wordt ook aan gewerkt, maar eenvoudig is het niet. Je weet hoe moeilijk de besluitvorming over migratie op Europees niveau is. Toch ben ik optimistisch dat we de kwestie op Europees vlak onder controle krijgen door de buitengrenzen af te sluiten. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Zolang een businessmodel van mensensmokkelaars bestaat, zullen ze altijd een gat in het netwerk vinden.’

In april hebben we een momentum gemist om Belfius naar de beurs te brengen.

Over naar het Zomerakkoord. Begin volgende maand moet de regering beslissen of ze definitief het licht op groen zet voor de beursgang van Belfius. De toestand op de markten is onzeker door de Turkse crisis. Wat wordt het?

Jambon: ‘We zullen de komende weken de markten goed in de gaten houden.’

In april was er een geschikt moment, maar de beursgang kon toen niet doorgaan omdat CD&V-vicepremier Kris Peeters eerst een deal eiste voor de Arco-coöperanten, die hun geld verloren zagen gaan bij de ondergang van Belfius-voorganger Dexia.

Jambon: ‘We hebben toen het momentum gemist. Dat was een opportuniteit. Ook met ons belang in BNP Paribas hebben we trouwens een momentum gemist. We hadden een koers vastgelegd waartegen we zouden verkopen (68 euro, red.). En we zaten er zeer dicht bij, maar sommigen in de regering wilden niet verkopen. We hadden dat toen beter wel gedaan, want nu staat het aandeel opnieuw veel lager.’

De beursgang van Belfius moet geld in het laatje brengen voor de Arco-coöperanten. Kunnen die vergoed worden zonder fiat van Europa?

Jambon: ‘We leven in een rechtsstaat en dus moeten we de regels respecteren, ook die van Europa. Het laatste wat we gaan doen, is de Arco-coöperanten uitbetalen met het risico dat Europa achteraf zegt dat ze alles moeten terugbetalen.’

Zonder beursgang van Belfius dreigt van het Zomerakkoord maar weinig over te blijven. Want dan is er ook geen geld voor Arco. En zonder Arco zal Kris Peeters wellicht niet staan te springen om groen licht te geven voor de arbeidsdeal.

Jambon: ‘Het klopt dat er zonder beursgang voor Belfius geen Arco-deal komt. Maar de uitvoering van de arbeidsdeal is niet aan de beursgang van Belfius gekoppeld. Ik denk niet dat iemand zo ver gaat in de politique politicienne. Dat kan alleen in breinen van journalisten ontstaan.’

Dus u denkt niet dat Peeters zal zeggen: zonder Arco geen degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen?

Jambon: ‘Aan de onderhandelingstafel is afgesproken dat die koppeling niet wordt gemaakt. Ik ga ervan uit dat iedereen woord houdt. De arbeidsdeal is nodig om een reële uitdaging op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ik ben vanmiddag langsgeweest bij drie bedrijven in West-Vlaanderen. Allemaal hebben ze als grootste probleem dat ze bepaalde vacatures niet ingevuld krijgen. Ik ga ervan uit dat de minister van Werk (Kris Peeters, red.) gemotiveerd is om die uitdaging aan te pakken.’

Het Zomerakkoord is het laatste grote akkoord van deze regering, want binnenkort zijn er verkiezingen. Bent u tevreden over Michel I?

Jambon: ‘Ik denk het wel. We hebben grote sociaal-economische hervormingen op poten gezet. De prioriteit ging naar jobs, jobs, jobs en het is gelukt die te creëren. Uiteraard is dat mee dankzij de internationale conjunctuur, maar we hebben de trend wel kunnen versterken.’

‘Voorts hebben we de veiligheidsarchitectuur verbeterd en de migratiecrisis onder controle gehouden. Als je alles optelt, heeft de regering het goed gedaan.’

‘Het enige schoonheidsfoutje is dat we de begroting niet in evenwicht hebben gekregen, maar daar zijn objectieve redenen voor. 2016 was een verloren begrotingsjaar door de aanslagen, de migratiecrisis en later de brexit, die woog op de economische groei.’

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

Kamerfractieleider Peter De Roover is minder enthousiast over de regeringsdeelname. Hij schreef dat de N-VA niet gedaan heeft wat ze beloofd heeft.

Jambon: ‘Wat hij eigenlijk bedoelde, is dat we ons verkiezingsprogramma niet volledig hebben kunnen uitvoeren. Dat klopt, maar om dat te doen, heb je de absolute meerderheid nodig.’

Hebt u bij aanvang zelf de lat niet te hoog gelegd?

Jambon: ‘Op het vlak van begroting wel, maar daar hebben externe factoren een rol gespeeld. Je moet ook opletten dat je de groei niet fnuikt. Je kan je ook kapot besparen.’

Dat is altijd het argument van premier Charles Michel (MR) en bij uitbreiding de Franstaligen om vooral niet te veel te doen. Nederland heeft zijn begroting in evenwicht gebracht en profiteert daar nu van met veel hogere economische groeicijfers dan België.

Jambon: ‘Ik zou ervoor tekenen om à la Nederland te werk te gaan. Maar die politieke wil is er niet bij alle partijen.’

Nog volgens Peter De Roover verliep de rit veel moeilijker dan gedacht voor de N-VA.

Jambon: ‘Toen ik pas begon als minister en Laurette Onkelinx (PS-Kamerfractieleidster, red.) in het parlement krijste dat we halve nazi’s waren, wist ik dat het niet makkelijk zou worden. Maar daarna is het toch iets makkelijker geworden.’

Over anderhalve maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer zijn die geslaagd voor de N-VA?

Jambon: ‘Als we in de gemeenten waar we bestuurd hebben gelijk blijven of vooruitgaan. Dat zou betekenen dat de mensen tevreden zijn over ons. En we zouden liefst in nog meer gemeenten besturen.’

Enkele maanden later zijn er nationale verkiezingen. Een regering-Michel II, kan die voor u?

Jambon: ‘Michel II op zich interesseert me niet. Wat me wel interesseert, is een regeerakkoord waarin voldoende van ons verkiezingsprogramma zit. Als dat met Michel II het geval is, dan gaan we dat doen. Maar als we onvoldoende van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren doen we het niet.’

Als je mij als Vlaams nationalist vraagt wat het mooiste mandaat is, dan is dat Vlaams minister-president.

Is de N-VA bereid opnieuw onder een Franstalige premier te werken?

Jambon: ‘Het belangrijkste is dat we een slagkrachtige regering vormen. Wie premier wordt, is minder belangrijk. Maar ik werk heel graag samen met Charles Michel. Ik vind dat hij in uitzonderlijke omstandigheden zijn job goed gedaan heeft.’

De N-VA heeft in deze regering veel gebotst met CD&V. Sommige N-VA’ers willen CD&V inruilen voor Groen. Wat vindt u?

Jambon: ‘Als ik de groenen bezig hoor in het parlement, dan zijn ze voortdurend CD&V aan het opjagen om nog meer afstand te nemen van de N-VA. Ik zie dan ook niet in waarom het met Groen gemakkelijker zou zijn.’

Groen is niet aan een zuil gebonden.

Jambon: ‘Officieel niet, maar ik ben ervan overtuigd dat veel ACV’ers CD&V al de rug hebben toegekeerd en voor Groen hebben gekozen. Maar ik sluit niets uit. Als de groenen vinden dat het voor hen heel belangrijk is aan een regering deel te nemen en ze bijvoorbeeld hun eisen rond vermogensbelastingen laten vallen, dan is dat een andere zaak.’

Is de N-VA bereid het communautaire voor nog eens vijf jaar in de koelkast te stoppen?

Jambon: ‘We gaan zeker naar de kiezer met een communautair programma. De gebreken van ons bestel zijn de afgelopen jaren opnieuw overduidelijk geworden. Het is toch niet normaal dat de federale regering met de taxshift de personenbelasting verlaagt en daarmee een gat in de begroting van de deelstaten slaat? Of dat zeven of acht ministers bevoegd zijn voor gezondheidszorg in ons land? Dat zijn architecturale fouten.’

Als je communautaire stappen wilt zetten, heb je een tweederdemeerderheid nodig. En dan breng je de PS weer aan tafel.

Jambon: ‘We gaan alleen met de PS aan tafel om te praten over confederalisme.’