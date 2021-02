Jean-Claude Fontinoy verdacht van corruptie

Een getuige beschuldigt huidig NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy ervan in 2017, toen hij expert was op het kabinet van Buitenlandse Zaken, een envelope met 50.000 euro te hebben ontvangen van de zakenman Aldo Vastapane.

Prins Laurent vraagt al jaren tientallen miljoenen euro's van dat Libisch geld als schadevergoeding voor een stopgezet herbebossingsproject van zijn vzw in het land. Laurent verloor er veel geld toen Libië, destijds nog geleid door dictator Muammar Kadaffi, het contract bruusk verbrak in mei 2010. Volgens een Belgisch arrest van eind 2014 moet Libië prins Laurent 48 miljoen euro vergoeden, maar Tripoli weigert.

De Valkeneer maakte het over aan het parket-generaal van Brussel. Daar bevestigt een woordvoerster dat men een pv dat in de herfst van 2020 is opgesteld met beschuldigingen aan het adres van Fontinoy, heeft gekregen van het parket-generaal van Luik. 'We hebben het doorgestuurd naar het parket van Brussel voor verder onderzoek', klinkt het.