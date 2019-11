Joachim Coens maakt regeringszaak van abortus en euthanasie

De mogelijk toekomstige voorzitter van CD&V maakt een halszaak van het liberale offensief over abortus en euthanasie. Hij wil de kwestie op de tafel van de regering en de regeringsonderhandelingen leggen, laat hij vanuit China weten.

'De agenda die Open VLD nu zet, is niet die van een coalitiepartner, dat is duidelijk', zegt een geïrriteerde Joachim Coens vanuit China, waar hij als CEO van de haven van Zeebrugge deelneemt aan een prinselijke handelsmissie. Hij ziet met lede ogen aan hoe Open VLD via paars-groene wisselmeerderheden in het parlement het gaspedaal induwt over abortus en over euthanasie, tegen de wil van een Vlaamse meerderheid van CD&V, N-VA en Vlaams Belang in.

Terwijl het parlementair debat over de uitbreiding van abortus naar 18 weken nog volop woedt, heeft Open VLD aangekondigd dat ze in de Kamer een wetsvoorstel indient om euthanasie bij wilsonbekwamen mogelijk te maken. De liberalen spelen daarmee in op een hiaat in de huidige euthanasiewetgeving. Want zelfs wie een wilsverklaring heeft opgesteld en nadien dement wordt, heeft geen recht op euthanasie. Volgens de euthanasie-expert Wim Distelmans moet dat probleem worden geregeld, want nu moet euthanasie eigenlijk te vroeg gebeuren, zoals het geval was met de dementerende schrijver Hugo Claus.

Wat mij betreft, komt dit zeker op de tafel van de regering en van de regeringsonderhandelingen. Joachim Coens Kandidaat-voorzitter CD&V

Maar voor CD&V gaat het een brug te ver. 'Het gaat hier om de zorg voor de meest kwetsbaren. Dat is voor mij essentieel. We zullen alle middelen gebruiken om een verlenging van abortus tegen te houden. Ook voor euthanasie bij dementerenden zijn er echt nog veel vragen. Van een partner in de regering verwacht je dat hij rekening houdt met CD&V. Wat mij betreft, komt dit zeker op de tafel van de regering en van de regeringsonderhandelingen.'

Zelfmoord

De boodschap is duidelijk. Als Open VLD die ethische dossiers er wil doorduwen, met de steun van de PS, dan moeten ze niet rekenen op de CD&V bij de regeringsvorming. Dat zou betekenen dat de regenboogcoalitie met de christendemocraten onmogelijk wordt. Paars-groen zou dan zo'n nipte meerderheid hebben dat het politiek haast ondenkbaar wordt.

Niet alleen Coens zet de hakken in het zand, ook CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert gaat er hard tegenaan. 'De uitbreiding van de wetgeving over abortus en euthanasie is voor mij een breekpunt voor het concept België', zei Bogaert in 'Villa Politica'. 'Ik vraag mij af waarom wij België nog ondersteunen als daar op budgettair of ethisch vlak bepaalde fundamentele keuzes gebeuren die indruisen tegen het gezond verstand van een meerderheid van de Vlamingen', aldus het West-Vlaamse kopstuk van CD&V, die de rechtervleugel belichaamt.

We moeten niet bang zijn van oppositie, zoals men hier en daar suggereert. Hendrik Bogaert CD&V-Kamerlid

Hij voegde er veelzeggend aan toe dat CD&V dan zeker niets te zoeken heeft in zo'n regering. 'We moeten niet bang zijn van oppositie, zoals men hier en daar suggereert.'

Oudgediende Eric Van Rompuy, die zopas verkozen is tot voorzitter van de CD&V-senioren, waarschuwt de partij dat een paars-groen avontuur 'een zelfmoord' dreigt te worden.

In een regering stappen met het Vlaams Belang en de N-VA als oppositiepartijen is een zelfmoordmissie. Eric Van Rompuy Voorzitter CD&V-senioren