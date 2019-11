Joachim Coens pleit voor zakenkabinet

‘Als de politieke partijen onbekwaam zijn om samen een regering te vormen, laat het dan over aan anderen,’ poneert Joachim Coens, burgemeester van Damme en topman van de Zeebrugse haven, in een interview met Het Laatste Nieuws. Voor hem ligt de oplossing voor de hand: ‘ Vorm snel een regering van experten. Een zakenkabinet.’

Joachim Coens (53), die ook een van de zeven kandidaten is voor het CD&V-voorzitterschap, wijst in het interview op het steeds nijpender wordende begrotingstekort. ‘De vorige regering stelde voor 2020 een begrotingstekort van 1 miljard in het vooruitzicht. Het dreigt 12 miljard te worden. Dat is niet ernstig meer. Welke burger, welk bedrijf wil zijn lot nog in handen leggen van mensen die weigeren om te beslissen, om samen te werken? Dit land heeft een regering nodig. En een begroting die naam waardig. Als het de partijen niet meer lukt, dan moeten anderen het maar doen.’