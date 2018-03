John Crombez: 'Zorgzekerheid moet 100 procent afdwingbaar recht worden'

Op het sp.a-congres in Antwerpen maakte voorzitter John Crombez van zorg de absolute prioriteit. 'Van zorgzekerheid een 100 procent afdwingbaar recht maken, dat is onze belofte', zei Crombez.

'Zij die zorg geven, laten wij niet in de steek. Zij die zorg nodig hebben, laten wij niet langer wachten, zei sp.a-voorzitter Johan Crombez zaterdag voor 1.300 partijgenoten in Antwerpen.

Volgens Crombez wil zijn partij zorgzekerheid inschrijven en in de grondwet beitelen. 'We maken van zorgzekerheid een 100 procent afdwingbaar recht.'

Crombez haalde in zijn speech uit naar wat hij de zorgcrisis noemde. Hij wil dat de Vlaamse regering 1,1 miljard euro uittrekt om aan de noden in de sector tegemoet te komen. 'Als je je arm breekt, is het normaal dat je na enkele uren een gips hebt', zei hij. 'Maar waarom is het dan normaal dat ouders jaren moeten wachten op juiste zorg wanneer hun kind een handicap heeft, of het psychologisch zwaar heeft?' Het argument dat er altijd wachtlijsten zullen zijn in de zorgsector, gaat voor Crombez niet op. "Waarom moet er eerst 'budgettaire ruimte' zijn, terwijl een andere minister doodleuk 15 miljard wil uitgeven aan nieuwe straaljagers?'

Sp.a wil zorgzekerheid uitbouwen voor iedereen die het nodig heeft op het ogenblik dat het nodig is. En voor de partijvoorzitter bewijst de Toekomstbegroting van de sp.a dat dit haalbaar en betaalbaar is.

John Crombez verwees in zijn toespraak naar enkele voorstellen die de partij onlangs lanceerde, zoals de basisbaan. De overheid moet iedereen na een stage, opleiding of bijscholing een job garanderen. Voorts had hij het ook over het voorstel van een minimumpensioen van 1.500 euro.

Eerder op de dag nam het congres een resolutie over kinderopvang aan. 'Elk kind moet de kans krijgen om minstens één keer per week een kinderbegeleider te zien, met andere kinderen te spelen, een andere wereld te ontdekken', aldus nog Crombez . Dat moet gratis zijn, want een crèche is vandaag voor te veel gezinnen onbetaalbaar.