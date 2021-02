KBC nog niet vrijuit in zwartgeldzaak

KBC belandt opnieuw op de beklaagdenbank voor de miljoenen euro's zwart geld die de familie Engels op haar KBC-rekeningen plaatste. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak van de bank in de zaak, vernam De Tijd.

Drie weken geleden sprak de rechtbank van Oost-Vlaanderen KBC Bank en KBC Group over de hele lijn vrij in een witwaszaak over miljoenen euro’s zwart geld die op KBC-rekeningen waren beland. Dat geld kwam van de ondernemersfamilie Engels, van het gelijknamige ramen- en deurenbedrijf uit Lokeren. De familie had miljoenen euro’s zwart kapitaal teruggebracht uit Zwitserland via een halfslachtige regularisatie.

Oorspronkelijk zaten behalve KBC ook Didier (43) en Christophe Engels (46), de gedelegeerd bestuurders van het familiebedrijf, op de beklaagdenbank, samen met hun moeder en hun jongere broer Cedric (33). Maar toen het proces al liep, besloot de familie een minnelijke schikking van zo’n 6 miljoen euro te treffen met de openbaar aanklager. De rechtbank sprak zowel KBC als de fiscale advocaat van de familie vrij.

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt nu aan De Tijd dat het in beroep gaat tegen de vrijspraak van KBC. Er volgt een nieuw proces voor het hof van beroep van Gent. Dat zullen alle Belgische banken opnieuw met argusogen volgen. Want er zouden nog miljarden euro’s zwart geld staan op Belgische bankrekeningen. Veel banken hebben dus nog soortgelijke ‘lastige dossiers’ als in de zaak-Engels. Dat KBC in die zaak niet mee strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld, stelde de banken enigszins gerust.

Niet opzettelijk

De rechtbank had KBC op verschillende manieren vrijgepleit in het dossier. Meer dan 25 miljoen euro zwart geld was naar België gebracht na een halfslachtige regularisatie door vader Engels. Volgens de rechtbank kon dat niet meer aangewreven worden aan de erfgenamen van de overleden vader omdat ze de precieze draagwijdte van de regularisatie niet kenden. Bij gebrek aan een ‘bijzonder opzet’ bij de erfgenamen om het zwart geld wit te wassen besloot de rechtbank dat KBC voor die operatie geen mededader meer kon zijn.

Voor bijna 4 miljoen zwart geld dat de erfgenamen vanaf eind 2014 wel bewust naar hun Belgische KBC-rekeningen repatrieerden, ontwikkelde de rechtbank een andere redenering die KBC vrijsprak. Tot oktober 2013 had KBC volgens de rechtbank een ernstig antiwitwasonderzoek gevoerd naar het geld dat de familie terugbracht, ook al beweerde de openbaar aanklager dat KBC zich in die periode blindstaarde op het regularisatieattest van de familie en te lichtzinnig het geld aanvaardde.