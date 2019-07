KMI activeert 'code rood'

Het KMI kondigt 'code rood' voor de hitte af voor de komende dagen. Dat meldt David Dehenauw (KMI) via Twitter.

Het is voor het eerst dat die alarmfase voor hitte wordt afgekondigd in ons land. Dehenauw zegt dat beslist is om code rood af te kondigen na ruggespraak met de Risk Assessment Group en met de algemeen directeur van het KMI, 'omdat de objectieve criteria van de alarmfase bereikt worden'. Woensdag en donderdag worden lokaal temperaturen tot 39 en zelfs 40 graden verwacht.