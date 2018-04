Kaaimantaks brengt amper 5 miljoen op

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt had het honderdvoud begroot.

De Kaaimantaks, gericht op de vermogens die rijke Belgen hebben verstopt in fiscale paradijzen, heeft vorig jaar amper 5 miljoen euro opgebracht. Nog geen honderdste van de 510 miljoen die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet inschrijven in de begroting. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Het is de sp.a die de situatie aankaart op basis van statistieken van de FOD Financiën. Ook in 2016 bracht de Kaaimantaks maar 48 miljoen euro in het laatje. Dat er een jaar later - na een sterke stijging van de aangegeven inkomsten in het buitenland - plots een enorme daling optreedt, wijten de socialisten aan het feit dat Van Overtveldt een achterpoortje liet openstaan.

'Tot eind 2017 konden zogenaamde trusts belastingvrij uitgekeerd worden. Veel eigenaars van zo'n trust hebben daarvan gebruikgemaakt om hun constructies leeg te halen zonder te betalen', zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven, die Van Overtveldt van 'sabotage' beticht.

Van Overtveldt ontkent en beschouwt de cijfers niet als slecht nieuws. 'Het doel van de Kaaimantaks was om offshore-constructies te ontmoedigen en daar slagen we duidelijk in. Dat zorgt voor een stijging van de normaal betaalde belastinginkomsten in België.'