Kaartenhuis De Wever en Magnette bevat weinig blauwe en groene kaarten

De deal tussen de N-VA en de PS - een staatshervorming in ruil voor een sociaaleconomische ruk naar links - heeft de liberalen weinig te bieden. Preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette lonken naar de groenen, maar ook voor hen valt er weinig te winnen.

Waar de Wetstraat maandenlang op wachtte, is gelukt: de PS en de N-VA hebben toenadering tot elkaar gevonden. Maar aan een federale regering zijn we nog altijd niet toe. De PS en de N-VA en hun bondgenoten bij de sp.a en CD&V beschikken samen over 70 van de 150 Kamerzetels. Vorige week probeerden ze de liberalen mee in bad te trekken, maar dat mislukte. Daarom wordt nu naar Groen en Ecolo gelonkt. De ecologisten gaan woensdag langs bij de preformateurs voor een eerste gesprek.

De Wever had vrijdag geen goed woord over voor de houding van de Open VLD en de MR. ‘Crimineel onverantwoordelijk’, zo noemde hij vrijdagavond in Terzake de liberale bezwaren tegen wat hij ‘het kaartenhuis tussen de PS en de N-VA’ noemde. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert reageerde zaterdag met een videoboodschap. Hij sprak over een ‘socialistisch economisch programma van de hand van mijnheer Magnette’.

Het kaartenhuis van De Wever en Magnette bevat een broos evenwicht in de wensen van hun partijen. De Franstalige socialisten halen een reeks symbolen binnen. Het plan is om het minimumpensioen te verhogen tot 1.500 euro netto en de uitkeringen tot boven de armoededrempel. De uitgaven in de gezondheidszorg zouden met 2,5 procent bovenop de inflatie mogen stijgen, tegenover 1,5 procent in de voorbije bestuursperiode. De wet van 1996 zou worden opengebroken, waardoor sectoren die het voor de wind gaat dan weer hogere loonsverhogingen mogen toekennen.

Vermogenswinstbelasting

Er zijn ook plannen voor een vermogenswinstbelasting. Alle inkomens uit vermogens zouden aan eenzelfde tarief worden belast. In ruil wordt de roerende voorheffing op intresten en dividenden, die nu 30 procent bedraagt, dan verlaagd. De effectentaks, een belasting op vermogende beleggers die de regering-Michel heeft ingevoerd, maar die door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd, zou van onder het stof worden gehaald. Alle beleggers zouden hem moeten betalen.

Na de pandoering bij de verkiezingen van mei 2019, waarbij de partij veel stemmen verloor aan het Vlaams Belang, is bij de N-VA de analyse gemaakt dat de partij een socialer beleid moet voeren. Daardoor zijn de toegevingen aan de PS verdedigbaar. In ruil krijgen de Vlaams-nationalisten bovendien uitzicht op een verregaande staatshervorming. Onder meer het volledig splitsen van het zorg-, arbeidsmarkt- en mobiliteitsbeleid, justitie, de politie en de brandweer liggen op tafel.

Omdat een ruime staatshervorming om grondwettelijke redenen pas na de volgende verkiezingen mogelijk is, wordt eraan gedacht om het plan te volgen dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) eerder op tafel legde. Voor de vooralsnog federale bevoegdheden zou er telkens een Vlaamse en een Franstalige minister worden aangesteld, die elk hun eigen budget krijgen om in hun regio verschillend beleid te voeren.

Liberale zelfmoord

Voor de liberalen gaan die hervormingen de verkeerde kant uit. In plaats van een sociaaleconomisch links beleid willen ze naar rechts afslaan. Voor een staatshervorming staan de Open VLD en zeker de MR allesbehalve te springen. ‘We moeten akte nemen van wat de N-VA en de PS hebben bedisseld en zouden dit moeten steunen. Je kunt ons evengoed vragen om zelfmoord te plegen’, klinkt het in liberale kringen.

Pogingen om de Open VLD los te weken van de MR mislukten. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez werd weggezet als een losgeslagen gek, wat het voor Lachaert gemakkelijker moest maken om zijn zusterpartij te lossen. De Oost-Vlaming ging daar echter niet op in. Om het beeld te keren, lanceerde de MR een wat amechtig charmeoffensief richting Vlaanderen.

Druk op groenen

Omdat de pogingen met de liberalen doodlopen, richten De Wever en Magnette hun vizier op de groenen. Dat is opmerkelijk, want voor de verkiezingen zwoer De Wever nog dat hij nooit een regering zou vormen waar zowel de PS als Ecolo deel van uitmaken. Sommigen zien in de gesprekken tussen de preformateurs en de groenen een manoeuvre om de druk op de liberalen op te voeren. De redenering is dat ze hun kar wel zullen keren als ze hun ministerposten dreigen te verliezen. Al is in PS-kringen te horen dat het over een ‘serieuze poging’ gaat om de ecologisten mee in bad te trekken.

Op sociaaleconomisch vlak is het plan van De Wever en Magnette interessant. Maar op het vlak van migratie en klimaat is dat veel minder het geval. De preformateurs willen bijvoorbeeld meer gesloten centra, waarin mensen die geen aanspraak kunnen maken op een verblijf in ons land kunnen worden opgesloten in afwachting van hun uitzetting. Ook zouden twee van de zeven kerncentrales na 2025 blijven draaien. De groenen zouden toegevingen moeten doen op hun corebusiness. Zo bevat het kaartenhuis van De Wever en Magnette niet alleen weinig blauwe kaarten voor de liberalen, maar ook weinig groene.