Kabinet-Bellot: 'Er zijn er die aan politiek doen en er zijn er die werken'

Wordt de regering-Wilmès straks afgeslankt? Joachim Coens (CD&V) en Bart De Wever (N-VA) hinten erop, maar volgens de MR is daar niets van aan.

Maar die kwam er niet en dus ook geen kleinere ministerraad. Of toch wel? Na het beklinken van het akkoord over de volmachten voor de regering-Wilmès liet CD&V-voorzitter Joachim Coens blijken dat hij daarmee wou doorgaan.

'De bevolking vraagt een klein en slagkrachtig kabinet, gesteund door een brede meerderheid om in uitzonderlijke omstandigheden maatregelen tegen de crisis te nemen', zei hij voor de camera's van de VRT. Het onderwerp wordt opgenomen met premier Wilmès, kondigde hij aan.

'N-VA kent de weg naar ons kabinet zeer goed als het is om investeringsdossiers te bespreken, maar nu plots niet meer?'

Op Radio 1 noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagochtend ministers van wie hij zich afvraagt wat ze nog in de regering zitten te doen: minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD), van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) en van Mobiliteit François Bellot (MR).

Over De Backer en Bacquelaine zou afgelopen weekend effectief gesproken zijn, want ze kondigden al eerder hun politiek afscheid aan. Volgens MR-bronnen zou dat afgeketst zijn.

De twee willen niet uitgebreid reageren. De Backer is 'daar nu niet mee bezig', bij Bacquelaine wordt het afgedaan als speculatie. En het kabinet-Bellot is kwaad op De Wever.

Rijexamens afgelast

'Er was een nieuwe treinregeling nodig, het groot absenteïsme bij het spoorpersoneel moet het hoofd worden geboden, de luchtvaartsector heeft ondersteuning nodig en er zijn andere praktische, dure problemen, zoals mensen die geen rijexamen meer kunnen doen, terwijl hun voorlopig rijbewijs vervalt.'

'Ik vraag me dus af waarom meneer De Wever onze minister viseert. De N-VA kent de weg naar ons kabinet goed als het is om investeringsdossiers te bespreken in Vlaamse gemeenten, maar nu niet meer? Ach, er zijn er die werken en er zijn er die aan politiek doen.'