Kamer blokkeert route naar klimaatwet

De plenaire vergadering van de Kamer boog zich gisteren over de herziening van grondwetsartikel 7 bis van de grondwet. Die aanpassing was volgens de Raad van State nodig om een klimaatwet te kunnen goedkeuren. Klimaat is namelijk een regionale bevoegdheid. Om federaal iets in de pap te brokken te hebben, was een aanpassing van de grondwet nodig.