Kamer gaat aan de slag met Belgisch koloniaal verleden

Het federaal parlement gaat zich buigen over het koloniaal verleden van België. Dat hebben de Kamervoorzitter en de fractieleiders besloten.

Moet België zijn excuses aanbieden voor wandaden die hebben plaatsgevonden in zijn vroegere kolonies op het Afrikaanse continent? De vraag dook de voorbije dagen op nadat protesten tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen vanuit de Verenigde Staten waren overgewaaid naar ons land.

Maar het bleef niet bij manifestaties tegen racisme. De protesten vormden de aanleiding voor acties tegen standbeelden en afbeeldingen van koning Leopold II. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen in de toenmalige Congo-Vrijstaat, die in de 19de eeuw zijn privébezit was.

Op 30 juni is het zestig jaar geleden dat Congo afhankelijk werd. Voor sommigen is dat een uitgelezen moment voor Belgische excuses aan de Congolezen. Naast Congo stonden ook Rwanda en Burundi bijna vijftig jaar onder Belgisch bestuur.

Waarheidscommissie

'Het is tijd dat België in het reine komt met zijn koloniale verleden', betoogde Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) afgelopen weekend. Hij stelde voor dat het parlement een waarheidscommissie opricht over de koloniale geschiedenis.

Voor het parlementair reces beslist de conferentie van voorzitters of het werk wordt voortgezet in de commissie Buitenlandse Zaken of in een nieuwe commissie.

Om het voorstel te bespreken trommelde hij woensdag de fractieleiders op. Zij gaven de commissie Buitenlandse Zaken de opdracht te bekijken hoede verwerking van en de verzoening met het koloniaal verleden kunnen worden vormgegeven. De commissie moet ook nagaan welke wetenschappers, gemeenschappen en andere expertengroepen daarbij betrokken kunnen worden.